Noruega recibe a la vigente campeona de la Nations League, Portugal, en el Ullevaal Stadion de Oslo el domingo 27 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el partido de vuelta en el Estadio do Dragao de Oporto la semana siguiente. Ambos encuentros forman parte de un competitivo calendario del Grupo A4 de la Liga A, en el que también están Dinamarca y Gales.

Noruega llega llena de confianza tras una sólida actuación en el Mundial, con Erling Haaland como referencia ofensiva de un equipo con ganas de medirse al campeón de Europa. Portugal, por su parte, afronta esta eliminatoria como vigente campeona tanto de la Nations League como de Europa, lo que añade un peso considerable a ambos partidos.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Noruega vs Portugal, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Noruega vs Portugal de la UEFA Nations League A?

El Noruega vs Portugal se disputa en el Ullevaal Stadium de Oslo, con el horario oficial de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 2 27 sept 2026 - 14:45 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega vs Portugal?

Las entradas para el partido de Oslo se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) son el equivalente para el partido de vuelta en Oporto.

Hay algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para esta eliminatoria:

Venta general oficial – se abre después de que cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Entradas para aficionados visitantes – las asignaciones de Oporto para los aficionados noruegos desplazados se gestionan a través de los canales de la FPF y pueden ser limitadas

Mercado secundario – StubHub es la opción a la que acudir si las entradas del sitio oficial están agotadas

Con la Noruega de Haaland despertando un gran interés y el estatus de Portugal como vigente campeona, se recomienda reservar con antelación para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega vs Portugal?

Los precios oficiales para el partido de Oslo los fija la Federación Noruega de Fútbol a través de sus canales de venta, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras dure la asignación. Los precios oficiales de la FPF se aplican del mismo modo para el partido de vuelta en Oporto.

Entradas más baratas (Oslo): desde unos 40 € hasta 55 €, normalmente en las gradas superiores detrás de las porterías del Ullevaal Stadion

Entradas de gama media (Oslo): asientos centrados a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Oporto: los precios tienden al alza dado el estatus de Portugal como vigente campeona, y se espera que la demanda de reventa aumente a medida que se acerque el encuentro

StubHub es la opción a la que acudir si las entradas del sitio oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asientos para el partido inaugural en el Ullevaal Stadion de Oslo, así como entradas para el partido de vuelta en el Estadio do Dragao de Oporto.

Como ocurre con cualquier partido en el que participa la vigente campeona, los precios pueden cambiar rápidamente, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si te manejas con un presupuesto concreto.

Noruega vs Portugal en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Noruega vs Portugal

Noruega llega a este partido con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles a favor y nueve en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, enlazó dos victorias consecutivas al vencer por 2-1 a Brasil y por 2-1 a Costa de Marfil, antes de caer por 4-1 ante Francia y abrir la serie con un triunfo por 3-2 sobre Senegal.

Los últimos cinco partidos de Portugal se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota, con nueve goles marcados y tres encajados. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, ganó 2-1 a Croacia y 5-0 a Uzbekistán, y empató 0-0 con Colombia y 1-1 con RD del Congo.

Noruega vs Portugal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos llegó en un amistoso en mayo de 2016, cuando Portugal ganó 3-0. En los cuatro partidos registrados, Portugal ha ganado tres veces y Noruega una. La única victoria de Noruega llegó en un clasificatorio para la Eurocopa de 2010, en el que ganó 1-0 en casa, mientras que Portugal ganó el partido de vuelta de esa fase de clasificación por 1-0 en Lisboa al año siguiente.



