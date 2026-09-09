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Cómo conseguir entradas para el Noruega vs Portugal: precios de la Liga de Naciones A de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

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Portugal

Noruega se enfrenta a Portugal en la Liga de Naciones de la UEFA A. Así puedes conseguir tus entradas

Noruega recibe a la vigente campeona de la Nations League, Portugal, en el Ullevaal Stadion de Oslo el domingo 27 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en el Estadio do Dragao de Oporto la semana siguiente. Ambos encuentros forman parte del calendario competitivo del Grupo A4 de la Liga A, en el que también están Dinamarca y Gales.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Noruega vs Portugal, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Noruega vs Portugal de la UEFA Nations League A?

El Noruega vs Portugal se juega en el Ullevaal Stadion de Oslo el domingo 27 de septiembre, con la hora oficial de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

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UEFA Nations League A - Jornada 2
Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega vs Portugal?

Las entradas para el partido de Oslo se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) son la opción equivalente para el partido de vuelta en Oporto.

StubHub es la opción a la que acudir si las entradas de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de ubicaciones para el partido de ida en el Ullevaal Stadion de Oslo, así como entradas para la vuelta en el Estadio do Dragao de Oporto.

Estas son algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

  • Venta general oficial: se abre una vez terminan los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada
  • Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido
  • Entradas para aficionados visitantes: las asignaciones en Oporto para los aficionados noruegos desplazados se gestionan a través de los canales de la FPF y pueden ser limitadas
  • Mercado secundario: StubHub es la opción a la que acudir si las entradas de la web oficial están agotadas

Con la Noruega de Haaland despertando un gran interés y con Portugal como vigente campeona, se recomienda reservar con antelación para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega vs Portugal?

Los precios oficiales para el partido de Oslo los fija la Federación Noruega de Fútbol a través de sus canales de venta de entradas, con toda la gama, desde localidades estándar hasta asientos premium, disponible a precio oficial mientras haya cupo. Los precios oficiales de la FPF se aplican del mismo modo para el partido de Oporto.

StubHub es la opción a la que acudir si las entradas de la web oficial están agotadas, y esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

  • Asientos más baratos (Oslo): desde unos 40 € hasta 55 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías del Ullevaal Stadion
  • Asientos de gama media (Oslo): localidades centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio claramente más alto
  • Partido de vuelta en Oporto: los precios tienden al alza por la condición de Portugal de vigente campeona, y se espera que la demanda en reventa aumente a medida que se acerque el encuentro

Como ocurre con cualquier partido en el que participa la vigente campeona, los precios pueden variar rápidamente, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Noruega vs Portugal en la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Noruega y Portugal

Noruega llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles a favor y nueve en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, encadenó dos victorias, al imponerse por 2-1 a Brasil y por 2-1 a Costa de Marfil, y anteriormente en el torneo debutó con un triunfo por 3-2 sobre Senegal.

Los últimos cinco partidos de Portugal dejaron dos victorias, dos empates y una derrota, con nueve goles marcados y tres encajados. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, venció por 2-1 a Croacia y firmó una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán, mientras que los empates ante Colombia y RD del Congo completan la racha de cinco encuentros.

NOR

NOR - Formulario

SEN
W3-2
FRA
L1-4
CIV
W1-2
BRA
W1-2
ING
L1-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
POR

POR - Formulario

COD
D1-1
UZB
W5-0
COL
D0-0
CRO
W2-1
ESP
L0-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Noruega vs Portugal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en un amistoso en mayo de 2016, cuando Portugal ganó 3-0. En los cuatro partidos registrados, Portugal ha ganado tres veces y Noruega una, con la única victoria noruega llegando en casa en un clasificatorio para la Eurocopa de 2010, donde se impuso por 1-0. Portugal ganó el partido de vuelta de esa fase de clasificación por 1-0 en Lisboa al año siguiente.

Cara a cara

NoruegaEmpatePortugal
1
0
3
Amistosos
Portugal badge
Portugal
POR
3
Noruega badge
Noruega
NOR
0
F
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Noruega badge
Noruega
NOR
0
F
European Championship Qualification
Noruega badge
Noruega
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
F
Amistosos
Noruega badge
Noruega
NOR
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
F
1Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron0/4

Clasificación de Noruega y Portugal

En el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League, Noruega ocupa actualmente la segunda posición y Portugal la tercera.

Grp. 4

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
DinamarcaDinamarcaDEN
00000000
2
NoruegaNoruegaNOR
00000000
3
PortugalPortugalPOR
00000000
4
GalesGalesWAL
00000000
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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