La Liga de Naciones de la UEFA continúa con Noruega recibiendo a Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo. Ambas selecciones europeas afrontan este partido decididas a sumar puntos cruciales para reforzar su posición en el grupo.

GOAL ofrece toda la información oficial del partido, los detalles de los precios de las entradas y los pasos directos para reservar tu asiento.

¿Cuándo es el saque inicial del Noruega vs Gales de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Noruega vs Gales se disputa en el Ullevaal Stadium de Oslo, con el horario exacto de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega vs Gales?

Las entradas oficiales individuales se distribuyen principalmente a través del socio oficial de venta de entradas de la Federación Noruega de Fútbol, Ticketmaster Norway, que gestiona la venta primaria general al público para los partidos en casa en Oslo. Los aficionados deben registrarse en la plataforma y comprar pronto una vez que se liberen las asignaciones generales.

Si la venta primaria se agota o las localidades estándar ya no están disponibles en la plataforma oficial, plataformas de mercado secundario como StubHub son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega vs Gales?

Las entradas estándar individuales en el portal oficial de venta empiezan aproximadamente entre 40 € y 50 € para asientos de admisión general detrás de las porterías en el Ullevaal Stadion.

En el mercado secundario, como StubHub, los precios de entrada empiezan en torno a 161 € en plataformas secundarias cuando se agotan las asignaciones primarias estándar.

Noruega vs Gales, Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Forma de Noruega y Gales

Noruega llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial. Antes de eso, había ganado dos partidos consecutivos de la fase eliminatoria, al vencer 2-1 a Brasil y 2-1 a Costa de Marfil, después de una dura derrota por 4-1 ante Francia en la fase de grupos. Noruega abrió esa racha de cinco partidos con una victoria por 3-2 sobre Senegal.

Gales ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y ocho encajados. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso en junio. Antes de eso, empató 1-1 tanto con Ghana como con Irlanda del Norte, y perdió en el global ante Bosnia y Herzegovina en la clasificación para el Mundial. Su única victoria en esta racha llegó ante Macedonia del Norte, un triunfo por 7-1 en noviembre de 2025.

Noruega vs Gales: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se produjo en noviembre de 2011, cuando Gales ganó 4-1 en el Cardiff City Stadium en un amistoso. Si se revisan los últimos cinco partidos registrados, Gales ha ganado dos, Noruega uno y dos encuentros terminaron en empate. El cara a cara está muy igualado, y Noruega no ha derrotado a Gales en ninguno de los últimos cuatro enfrentamientos.



