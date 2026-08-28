Cómo conseguir entradas para el Niza vs Lille: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Niza recibe al Lille el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

Su anterior enfrentamiento liguero, en abril de 2026, terminó con un disputado empate 0-0 en el Stade Pierre-Mauroy. Históricamente, el Niza tiene una ligera ventaja sobre el Lille en los enfrentamientos directos, con 11 victorias frente a las 7 del Lille.

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¿Cuándo es el saque inicial del Niza vs Lille de Ligue 1?

El Niza vs Lille se disputa en el Allianz Riviera de Niza. Consulta a continuación la hora confirmada de inicio para este partido de Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 11:00 Allianz Riviera

¿Cómo comprar entradas para el Niza vs Lille de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre OGC Niza y LOSC Lille, tienes varias opciones:

Portal oficial de venta de entradas del OGC Niza: Como el OGC Niza es el anfitrión del partido en el Allianz Riviera, el lugar más seguro y fiable para comprar entradas directamente es la página oficial de venta de entradas del OGC Niza (billetterie.ogcnice.com) o la taquilla del estadio el día del partido.

Zona visitante del LOSC Lille: Si apoyas al Lille y quieres sentarte en la sección visitante, las entradas para la afición visitante suelen estar disponibles directamente a través del portal oficial de venta de entradas del LOSC (billetterie.losc.fr) para aficionados visitantes registrados.

Mercado secundario autorizado: El OGC Niza opera un mercado secundario oficial integrado directamente en su plataforma de venta de entradas, donde los abonados pueden revender sus asientos de forma segura.

Plataformas de entradas de terceros: Los mercados secundarios como Ticombo también ofrecen entradas, aunque los precios los fijan vendedores individuales y pueden incluir recargos dinámicos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Niza vs Lille de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido entre OGC Niza y LOSC Lille en el Allianz Riviera varían según la categoría del asiento y la plataforma de compra:

Entradas oficiales a precio nominal: Las entradas estándar compradas directamente en la taquilla del OGC Niza suelen oscilar entre 15 € y 40 € para las categorías de asientos regulares, con precios que dependen de la ubicación en el estadio (por ejemplo, detrás de las porterías frente a las gradas laterales centrales).

Mercado secundario / reventa: En plataformas de terceros y servicios de intercambio de entradas como Ticombo, los precios suelen empezar en torno a 25 € a 30 € para asientos estándar, mientras que los asientos con vista prémium o en tribuna central pueden costar entre 45 € y 90 €+ .

Paquetes VIP y hospitality: Las entradas oficiales de hospitality o ejecutivas suelen partir de aproximadamente 250 € a 300 €+ por persona.

Niza vs Lille de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Niza vs Lille

El Niza ha empatado sus últimos cuatro partidos, incluido un 0-0 en el estreno de Ligue 1 contra el Lorient el 22 de agosto. Su única victoria en los últimos cinco encuentros llegó ante el Marsella en un amistoso de pretemporada, cuando ganó 3-0. La única derrota en esa racha fue un 2-0 ante la Juventus. El Niza marcó tres goles y encajó dos en esos cinco partidos, un balance que refleja un enfoque prudente y solidez defensiva durante la pretemporada.

El Lille ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 en Ligue 1 en Angers el 23 de agosto, que es su único partido oficial en esa racha. También empató 1-1 con el Everton y 2-2 con el Hamburger SV en pretemporada, venció 6-3 al OH Leuven y perdió 2-1 ante el Union St. Gilloise. El Lille marcó 14 goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Niza vs Lille: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando Lille y Niza empataron 0-0 en un partido de Ligue 1 en el Stade Pierre-Mauroy. Antes de eso, el Niza ganó 2-0 en casa al Lille en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en Ligue 1, el Niza suma dos victorias por una del Lille, con dos partidos terminados en empate, incluido un 2-2 en el Allianz Riviera en noviembre de 2024.