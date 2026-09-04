Cómo conseguir entradas para el Manchester United vs Manchester City: derbi de Mánchester, partido de septiembre, información y más

Si quieres comprar entradas para el Manchester United vs Manchester City de la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurarte entradas y paquetes.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Manchester United y Manchester City?

Fecha Partido Estadio Entradas Domingo, 13 de sep. - 16:30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Entradas



Old Trafford ha sido el estadio del Manchester United desde 1910. Con una capacidad de algo menos de 75.000 espectadores, el «Teatro de los Sueños», como lo conocen cariñosamente los aficionados del United, es el estadio de club más grande del Reino Unido y el segundo estadio de fútbol más grande en términos absolutos tras Wembley. Si se lleva a cabo una nueva ampliación, es probable que implique la incorporación de un segundo anillo en la South Stand, lo que elevaría la capacidad a alrededor de 88.000, aunque en los últimos años también se han planteado alternativas para construir un estadio completamente nuevo.

Además de albergar los partidos del Man Utd, Old Trafford se ha utilizado para varios grandes eventos futbolísticos, incluidos partidos de la FA Cup, con numerosas semifinales, la final de 1915 y varias repeticiones de la final, encuentros de Inglaterra y partidos del Mundial de la FIFA de 1966, la Eurocopa de la UEFA de 1996 y la Eurocopa femenina de la UEFA de 2022. El estadio también acogió la final de la Champions League de 2003 entre dos equipos italianos, en la que el AC Milan derrotó a la Juventus en los penaltis.

¿Qué esperar del Manchester United vs Manchester City?

Aunque los derbis de Mánchester en el Etihad Stadium han sido frustrantes de ver para los seguidores del Man Utd últimamente, el United ni mucho menos ha estado siempre a la sombra del equipo de Pep en los enfrentamientos recientes. El City se impuso cuando ambos se cruzaron en la final de la FA Cup de 2023, pero el Man Utd se vengó solo doce meses después en Wembley, al conquistar su 13.º título en la competición, lo que supuso su segundo éxito copero durante la etapa de Erik ten Hag.

En cuanto a los duelos contra su eterno rival en Old Trafford, el Manchester United guardará un gran recuerdo de su partido de la Premier League en enero de 2023. En un encuentro cargado de drama, como lo son todos los derbis de Mánchester, Jack Grealish adelantó al City en el minuto 60, pero el United respondió con fuerza con dos goles en el espacio de cuatro minutos, obra de Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

Después de no haber visto puerta en sus dos anteriores partidos de Premier League en casa contra el Man City, el United está desesperado por reencontrarse con el gol en el próximo derbi. Con jugadores como Matheus Cunha y Benjamin Sesko incorporados a la plantilla desde aquellos partidos, los aficionados del Utd esperan que su equipo vea puerta. Dependiendo de los compromisos internacionales, los Reds también podrían recuperar a su actual máximo goleador, Bryan Mbeumo, para reforzar aún más sus opciones en ataque.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United vs Manchester City de la Premier League?

No hace falta decir que la demanda de entradas del Man Utd es astronómica, y eso afecta a los procesos de compra en todos los niveles. El Manchester United es, según la mayoría de cálculos, el tercer club con más apoyo del mundo, solo por detrás del Real Madrid y el Barcelona. Tiene más de 200 millones de seguidores en redes sociales y el club ha estimado que cuenta con más de mil millones de aficionados/seguidores en todo el mundo. A eso hay que añadir un número colosal de abonados, más de 50.000, en cada partido en casa, lo que reduce la cantidad de entradas restantes para cada encuentro.

Por norma general, las entradas del Manchester United casi nunca salen a la venta para quienes no son socios. La venta general es muy poco frecuente y a menudo se limita a partidos de baja demanda. Los socios del club pueden comprar entradas para los partidos en casa a través de cinco grandes tandas de venta y 35 lanzamientos más pequeños cada temporada.

Estas tandas de entradas son imprevisibles, por lo que los aficionados suelen apuntarse a alertas. Para algunos de los partidos de mayor perfil, como el derbi de Mánchester, el Manchester United realiza sorteos para socios unas ocho semanas antes de que arranquen los encuentros. Se requiere un depósito y las tasas de éxito pueden ser de apenas el 10 % debido a la enorme demanda. Después llegan tandas adicionales de entradas para partidos individuales en las semanas y días previos al encuentro.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura para que los seguidores compren entradas del Manchester United, quienes quieran asistir al derbi de Mánchester quizá deseen considerar sitios secundarios de reventa como Viagogo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United vs Manchester City de la Premier League?

Por primera vez esta temporada, las entradas para los partidos en Old Trafford tendrán un precio según la categoría del encuentro, lo que sitúa al Manchester United en línea con la mayoría de los otros clubes de la Premier League.

Hay tres categorías de precios para los partidos de la Premier League, categorías A, B y C, y una cuarta, la categoría D, para algunos partidos de copa, que reflejan los distintos niveles de demanda de los diferentes encuentros. Todas las concesiones para aficionados júnior y sénior se mantendrán.

Los precios por categoría de entrada son los siguientes:

Categoría D: 32-52 £ (solo partidos de copa)

Categoría C: 37-60 £ (2 partidos de PL)

Categoría B: 57-86 £ (11 partidos de PL)

Categoría A: 59-97 £ (6 partidos de PL)

(NB: El partido contra el Manchester City ha sido designado, como era de esperar, de categoría A)

Los precios también varían para las entradas con descuento, con los mayores de 65 años y los aficionados de 18 a 21 años pagando entre 34 y 65 £, mientras que los menores de 18 años pueden entrar por tan solo 14 £ en la Family Stand o por hasta 47 £ en la sección 93:20.

¿Qué paquetes hospitality hay disponibles para el Manchester United vs Manchester City?

Los paquetes hospitality del Manchester United también son una gran forma de que quienes no son socios consigan asiento para el partido. Suelen agotarse más lentamente que las entradas en los mercados primario y secundario, por lo que pueden ser una buena opción cuando las demás alternativas son limitadas.

Lo que obtienes con los paquetes hospitality del Man Utd depende de la zona. Sin embargo, algunas ventajas se aplican a todas las entradas VIP de Old Trafford. Estas incluyen:

Asientos acolchados de lujo

Acceso a salones exclusivos

Refrigerios de cortesía

Preguntas y respuestas con antiguas estrellas del Manchester United

Entretenimiento el día de partido

Descuentos en la tienda Megastore

Horario ampliado desde tres horas antes del inicio

A continuación, una selección de los paquetes hospitality disponibles para los partidos del Manchester United en Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (desde 340 £)

Un asiento en la Sir Alex Ferguson Stand, con acceso posterior al partido al Museo del Manchester United durante 90 minutos, combinado con comida informal y barra gratuita.

The International (desde 425 £)

Uno de los paquetes más relajados e informales, situado en un entorno tradicional en el corazón del Stretford End. Experiencia gastronómica informal con una selección de bebidas incluida.

Red Cafe (desde 549 £)

Una vista impresionante desde tu asiento en Old Trafford en la Sir Alex Ferguson Stand, con recepción de bebidas, menú de tres platos, aperitivos pospartido y cerveza, vino y refrescos incluidos.

Trinity Club (antes del partido desde 425 £, después del partido desde 299 £)

Un asiento en la East Stand, segundo anillo, con bufé frío y caliente y barra incluida.

Warwick Suite Executive Box (desde 1.250 £)

Un espacio privado conectado con nuestra lujosa Warwick Suite, que ofrece un menú bufé prémium, barra totalmente incluida y pasteles clásicos y a tiempo completo.