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Cómo conseguir entradas para el Manchester City - Crystal Palace: precios de la Premier League, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Crystal Palace, con información sobre el encuentro

El miércoles 13 demayo elManchester City recibe al Crystal Palace en el Etihad Stadium. La cita es clave: la Premier League entra en su última semana de lucha por el título.

El City, segundo, está a cinco puntos del líder, el Arsenal, pero con un partido menos, por lo que aún opta al cuarto título seguido.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿Cuándo se juega el Manchester City - Crystal Palace de la Premier League?

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Crystal Palace de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas sueltas, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Crystal Palace?

El precio de las entradas para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian de un equipo a otro.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, y las mejores vistas suelen ser más caras. Algunos clubes además clasifican los partidos: los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, cuestan más.

La Premier League limita en 30 £ el precio de las entradas de visitante, así que los partidos a domicilio pueden ser una opción más barata.

Noticias y plantillas de los equipos

Manchester City contra Crystal Palace alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
25G. Donnarumma6Nathan Aké33N. O'Reilly27M. Nunes15M. Guehi4T. Reijnders10R. Cherki42A. Semenyo20B. Silva11J. Doku9E. Haaland1D. Henderson23J. Canvot26C. Richards5M. Lacroix18D. Kamada2D. Munoz20A. Wharton3T. Mitchell11B. Johnson7I. Sarr22J. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Crystal Palace

Manager

  • P. Guardiola
  • O. Glasner

Lesiones y suspensiones


    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Lesiones y suspensiones


    Forma

    MCI
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    11/5
    Partidos de más de 2.5 goles
    4/5
    Ambos equipos anotaron
    3/5

    CRY
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    8/10
    Partidos de más de 2.5 goles
    5/5
    Ambos equipos anotaron
    4/5

    Récord de enfrentamientos directos

    MCI

    Últimos partidos

    CRY

    3

    Victorias

    1

    Empate

    1

    Victoria

    14

    Goles marcados

    7
    Partidos de más de 2.5 goles
    4/5
    Ambos equipos anotaron
    3/5

    Clasificación