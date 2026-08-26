Cómo conseguir entradas para el Málaga vs Villarreal: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Málaga se enfrenta al Villarreal el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

El Villarreal viaja a Andalucía con el objetivo de sumar unos puntos vitales a domicilio en su lucha por una plaza europea en la clasificación liguera. Este partido reaviva una histórica rivalidad en la máxima categoría entre ambos equipos, que se enfrentaron por última vez en LaLiga en abril de 2018, cuando el Málaga logró una victoria en casa por 1-0.

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¿Cuándo es el saque inicial del Málaga vs Villarreal de LaLiga?

El Málaga vs Villarreal se disputa en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga vs Villarreal de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, tienes varias opciones:

1. Portal oficial de venta de entradas del Málaga CF

Portal oficial de venta de entradas del Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) o a través de la página web principal del club ( malagacf.com ). La venta oficial al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del partido. Comprar directamente al club local garantiza la validez y los precios oficiales.

2. Taquilla física del estadio (en persona)

Puedes comprar los asientos restantes directamente en la taquilla del estadio durante la semana del partido o el mismo día del encuentro, sujeto a disponibilidad.

3. Plataformas secundarias de reventa

Si las entradas oficiales de admisión general están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones de reventa.

Las entradas suelen aparecer antes en los sitios de reventa por parte de abonados o revendedores.

Los precios los determina la demanda de los vendedores y normalmente son superiores al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga vs Villarreal de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda varían en función de si compras directamente a través de los canales oficiales o de plataformas secundarias:

Entradas oficiales del club (precio oficial): Las entradas estándar de admisión general directamente con el Málaga CF suelen oscilar entre 30 € y 75 € , según la grada y la categoría del asiento (por ejemplo, detrás de las porterías frente a lateral de tribuna principal).

Paquetes oficiales de hospitality / VIP: Los asientos prémium y las opciones de sala VIP a través de la venta oficial parten de aproximadamente 120 € a 200 € .

Plataformas secundarias de reventa: En webs de intercambio de entradas como StubHub, los precios empiezan actualmente en torno a 75 € a 90 € para los asientos de acceso básico, con entradas anunciadas de media que llegan hasta 150 € a 170 € o más, según la demanda.

Málaga vs Villarreal de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga vs Villarreal

El Málaga ha sumado un punto en sus dos partidos de LaLiga hasta ahora, y su racha de cinco encuentros entre competición oficial y amistosos ha dejado una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna el 24 de agosto. Antes de eso, perdió 2-0 contra el Atletico Madrid en su estreno liguero. En pretemporada empató 2-2 con el Fulham y venció 4-2 al Al-Arabi, aunque también sufrió una derrota por 2-1 ante el AD Ceuta FC en esa secuencia.

El Villarreal llega con dos empates en sus dos partidos de LaLiga. Sus últimos cinco encuentros se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota. Su duelo más reciente fue el empate 2-2 en casa del Atletico Madrid el 23 de agosto. También empató 2-2 con el Racing Santander en la jornada inaugural. Las victorias amistosas ante Galatasaray y Levante enmarcaron una derrota por 3-1 ante el Lens en pretemporada. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó siete goles y encajó siete.

Málaga vs Villarreal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en LaLiga el 1 de abril de 2018, cuando el Málaga ganó 1-0 en La Rosaleda. En los últimos cinco duelos directos registrados, el Málaga suma dos victorias por las dos del Villarreal, además de un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en un amistoso en agosto de 2017, que ganó el Málaga por 1-0, y el Villarreal logró una victoria en casa por 2-0 en noviembre de 2017.

Clasificación del Málaga vs Villarreal

En la clasificación actual de LaLiga, el Villarreal es noveno y el Málaga ocupa la 16.ª posición.