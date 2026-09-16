Cómo conseguir entradas para el Mainz 05 vs Bayer Leverkusen: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Mainz 05 se enfrenta al Bayer Leverkusen el sábado 10 de octubre de 2026 en el MEWA Arena de Mainz.

En sus dos últimos enfrentamientos de la Bundesliga, el Bayer 04 Leverkusen se impuso por la mínima al 1. FSV Mainz 05 en un trepidante 4-3 con muchos goles el 18 de octubre de 2025. Su encuentro más reciente, el 28 de febrero de 2026, terminó en un ajustado empate 1-1 en el BayArena.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mainz 05 vs Bayer Leverkusen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Mainz 05 vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

El Mainz 05 vs Bayer Leverkusen comienza en el MEWA Arena de Mainz el sábado 10 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 5 10 oct 2026 - 09:30 MEWA Arena

¿Cómo comprar entradas para el Mainz 05 vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre 1. FSV Mainz 05 y Bayer 04 Leverkusen, sigue estos pasos habituales a través de canales oficiales y primarios:

1. Tienda oficial online de entradas del Mainz 05 (para asientos en la zona local)

El Mainz 05 suele abrir primero la venta de entradas a socios del club y abonados. Si la alta demanda deja inventario disponible, se abre una venta general al público más cerca del día del partido.

2. Tienda oficial online de entradas del Bayer Leverkusen (para asientos en la zona visitante)

Si apoyas al Bayer Leverkusen, visita la tienda oficial web de entradas del Bayer 04 Leverkusen. La venta de entradas para la afición visitante del Leverkusen suele requerir iniciar sesión en una cuenta activa de Bayer 04 o verificarse a través de un sistema de cola digital. Los cupos para visitantes se ofrecen primero a socios del club y abonados del Bayer 04.

Socios de hospitality autorizados: Las opciones oficiales de hospitality, incluidos asientos premium, acceso a salas VIP y catering, pueden asegurarse a través de los departamentos oficiales de hospitality del club o de proveedores de viajes autorizados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mainz 05 vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre Mainz 05 y Bayer Leverkusen varían en función de la ubicación del asiento, el canal de compra y la categoría.

Fondo local (Mainz 05): Los precios oscilan entre 14 € y 18 € para la entrada estándar de adulto en las zonas de pie.

Entradas de pie ( Stehplatz )

Fondo visitante (afición del Leverkusen): Las entradas de pie para visitantes en los bloques H e I suelen oscilar entre 15 € y 19 € . Tarifas reducidas: Las entradas con descuento para estudiantes, mayores y jóvenes suelen costar entre 11 € y 14 € .

Entradas de asiento ( Sitzplatz )

Gradas de línea de gol ( Hintertor ): Los asientos detrás de las porterías van de 28 € a 38 € según la fila y la calidad de la visión. Tribuna principal y grada opuesta ( Haupttribüne / Gegengerade ): Los asientos de banda suelen costar entre 42 € y 65 € para partidos estándar de Bundesliga de categoría B/A. Secciones de esquina ( Ecke ): Los asientos en los bloques de esquina suelen situarse entre 32 € y 42 € .

Categorías especiales

Descuentos para niños y jóvenes: Las entradas para menores de 14 años suelen oscilar entre 8 € y 18 € en las zonas de asiento estándar. VIP y hospitality: Los asientos premium con acceso a salas VIP y catering arrancan en torno a 180 € y 280 € por asiento.

Precios del mercado de reventa ( Zweitmarkt y plataformas secundarias)

Intercambio oficial de entradas ( Zweitmarkt ): Los asientos vendidos a través del intercambio oficial del club están limitados al precio nominal más una tarifa de servicio simbólica (normalmente 1 € a 3 € adicionales).



Mainz 05 vs Bayer Leverkusen de Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mainz 05 vs Bayer Leverkusen

El Mainz 05 llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un contundente triunfo por 5-0 sobre el Hamburger SV en la Bundesliga. Antes, en esa racha, goleó 9-0 al VfB Krieschow en la DFB-Pokal y ganó amistosos contra AFC Bournemouth y Paris FC, con su única pérdida de puntos en un empate 0-0 de Bundesliga ante el Paderborn. En esos cinco partidos, el Mainz marcó 18 goles y encajó solo uno.

El Bayer Leverkusen ha registrado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con un triunfo por 4-0 ante el Union Berlin en la Bundesliga, después de la perjudicial derrota por 2-3 en la jornada inaugural frente al Elversberg. El Leverkusen también ganó 4-0 en casa del Wehen Wiesbaden en la DFB-Pokal y venció 2-1 al Newcastle United en pretemporada, pero perdió contra el Nottingham Forest. Marcó 12 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó 1-1 y se disputó en el BayArena en la Bundesliga el 28 de febrero de 2026. Si se observan los últimos cinco duelos directos, el Leverkusen tiene una ligera ventaja con tres victorias frente a una del Mainz, además de un empate. El Leverkusen ha marcado nueve goles en esos enfrentamientos, mientras que el Mainz ha anotado siete.