Cómo conseguir entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Andoni Iraola tiene garantizada una cálida recepción cuando pise el césped de Anfield para su primer partido oficial en casa al frente del Liverpool el sábado 29 de agosto. Tú podrías estar allí para presenciar la ocasión y ver cómo rinde el Liverpool contra el Nottingham Forest, reservando tus entradas hoy mismo.

A pesar de terminar quinto y asegurar fútbol de la Champions League la temporada pasada, fue una actuación por debajo del nivel esperado para el Liverpool y eso le costó el puesto a Arne Slot. Entra en escena Iraola, que hizo maravillas con el Bournemouth durante sus tres temporadas en el club de la costa sur, llevándolo de forma asombrosa hasta la sexta plaza y a Europa en la última campaña.

Sin embargo, el Nottingham Forest tendrá buenos recuerdos de sus recientes visitas a Anfield. Los Tricky Trees ganaron en sus dos últimas apariciones allí, la primera vez que consiguen victorias consecutivas en ese escenario icónico desde 1963.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Liverpool y Nottingham Forest?

El Liverpool vs Nottingham Forest está programado para comenzar a las 12:30 BST del sábado 29 de agosto, en Anfield, en Liverpool.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 07:30 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest de Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas a través del siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen para los partidos de Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs Nottingham Forest de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios por tramos en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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