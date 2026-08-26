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Cómo conseguir entradas para el Levante vs Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Levante se enfrenta al Barcelona en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Levante se enfrenta al Barcelona el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

Su anterior enfrentamiento en la máxima categoría, en febrero de 2026, terminó con una cómoda victoria por 3-0 en casa para el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Mientras ambos equipos se preparan para este partido liguero de inicio de temporada, el Barcelona aspira a mantener su gran impulso, mientras que el Levante busca aprovechar el factor campo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante vs Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Levante vs Barcelona de LaLiga?

El Levante recibe al Barcelona en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga, con el saque inicial programado para esta jornada.

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Levante y Barcelona en el Estadio Ciutat de València el 13 de septiembre de 2026, sigue estos principales canales de compra:

  • Portal oficial de entradas del Levante UD: Compra directamente a través de la web oficial del club o en la taquilla del Estadio Ciutat de València (Taquillas). Es la forma más segura de conseguir entradas a su precio oficial.
  • Portal oficial del FC Barcelona para desplazamientos: Los socios del FC Barcelona y las peñas oficiales (penyes) pueden solicitar entradas asignadas para la zona visitante directamente a través de la sección de entradas del FC Barcelona.
  • Plataformas secundarias de venta de entradas: Revendedores de entradas o mercados secundarios principales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido entre Levante y Barcelona en el Estadio Ciutat de València varían dependiendo de si compras entradas oficiales a precio de venta al público o entradas en mercados secundarios.

  • Entradas oficiales a precio de venta al público (Levante UD): Las entradas estándar oficiales directamente del club suelen empezar en torno a 75-80 £ (90 €) para los fondos o las esquinas (Gol Corner), y suben hasta 195-200 £ (230 €) para asientos premium en la grada central (Tribuna Central).
  • Entradas oficiales para la grada visitante (cupo del FC Barcelona): Las entradas para el sector visitante distribuidas a través del portal oficial de aficionados del FC Barcelona suelen tener un precio estandarizado para visitantes en LaLiga de alrededor de 25-30 £ (30 €).
  • Mercados secundarios de reventa: Los precios iniciales en el mercado secundario (como StubHub) rondan las 100-165 £ (120-195 €) para localidades de categoría básica, mientras que los asientos VIP o de alta demanda pueden superar las 300-350 £ o más, en función de la ubicación del asiento y de las comisiones del revendedor.

Levante vs Barcelona de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Levante y del Barcelona

El Levante ha tenido problemas para conseguir resultados en sus últimos cinco partidos, con una victoria, ningún empate y tres derrotas en ese tramo, y su único encuentro oficial terminó con una derrota por 3-0 ante el Espanyol en la jornada inaugural de LaLiga. Su única victoria llegó ante el Al Qadsiah en pretemporada. En esos cinco partidos, el Levante marcó tres goles y encajó siete, lo que refleja a un equipo al que le ha costado en ambas áreas.

El Barcelona llega en gran forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 5-0 ante el Elche en su estreno en LaLiga, y también venció al Basel por 5-2 en la preparación de pretemporada. La única mancha de esa racha fue una derrota por 1-0 ante el Udinese durante la pretemporada. El Barcelona marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó dos, lo que subraya la producción ofensiva que ha mostrado el equipo de Flick de cara a este encuentro.

LEV

LEV - Formulario

ALQ
W1-0
ALB
W2-1
VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

NFO
W0-1
UDI
L1-0
BAS
W2-5
AHL
W2-1
ELC
W0-5
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Levante vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en febrero de 2026, cuando el Barcelona ganó 3-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Barcelona en agosto de 2025, con victoria por 3-2 para los visitantes en el Estadio Ciudad de Valencia. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, el Barcelona ha ganado cuatro y ha empatado uno, mientras que el Levante todavía no ha logrado ninguna victoria en ninguno de esos partidos.

Cara a cara

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Levante y del Barcelona

En LaLiga, el Levante ocupa actualmente la 20.ª posición, mientras que el Barcelona es cuarto tras la jornada inaugural.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
3
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
L
20
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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