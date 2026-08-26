Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Lens: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Mans se enfrenta al Lens el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron en competición fue en la Ligue 2, en julio de 2019, cuando el Lens logró una victoria a domicilio por 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. Su historial en los últimos cinco enfrentamientos está muy equilibrado, con dos victorias para el Le Mans, dos para el Lens y un empate.
Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Mans vs Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Lens de Ligue 1?
El Le Mans vs Lens se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans, con el inicio programado como parte del calendario de partidos de la Ligue 1.
¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Lens de Ligue 1?
Las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y RC Lens en el Stade Marie-Marvingt se pueden conseguir a través de algunos métodos principales:
- Canales oficiales de los clubes: Consulta los portales oficiales de venta de entradas de Le Mans FC o RC Lens para comprar entradas estándar directamente a los clubes una vez se abra la venta al público.
- Plataformas secundarias de entradas: Si las entradas estándar se agotan o si buscas categorías específicas de asientos, sitios web de reventa y comparación de entradas como StubHub ofrecen opciones del mercado secundario para este partido.
- Taquilla y venta en el estadio: Sujeto a disponibilidad cuando se acerque el día del partido, las entradas también pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio o en puntos de venta físicos del recinto.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Lens de Ligue 1?
Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y Lens del 13 de septiembre de 2026 varían en función de la plataforma, la categoría del asiento y la antelación con la que compres:
Venta primaria
- Canales oficiales de los clubes: Las entradas estándar a precio oficial compradas directamente a través de Le Mans FC o RC Lens suelen oscilar entre 15 € y 60 € en función de la categoría del asiento y la grada.
- Taquilla del estadio: Las entradas para el día de partido compradas en la taquilla del Stade Marie-Marvingt suelen arrancar en torno a 15 € y 45 €, sujetas a disponibilidad.
Venta secundaria
- Plataformas de reventa:S Los anuncios del mercado secundario y los sitios web de comparación de entradas como StubHub suelen partir de 45 € a 55 € para los asientos más básicos, mientras que las categorías de asientos preferentes pueden superar los 80 € a 140 €+ dependiendo de la demanda.
Le Mans vs Lens de Ligue 1: todo lo que necesitas saber
Estado de forma de Le Mans y Lens
El Le Mans ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Brest en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primer partido oficial de la nueva temporada. Antes, en pretemporada, ganó por 2-3 a domicilio al Angers y por 1-0 al Nantes, mientras que la derrota por 0-1 ante Le Havre fue su único tropiezo. El Le Mans marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.
El Lens ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 ante el Auxerre en la Ligue 1 el 22 de agosto, después de su victoria en el Trophée des Champions frente al Paris Saint-Germain el 16 de agosto. El Lens también venció 3-1 al Villarreal en pretemporada, aunque antes en su preparación sufrió derrotas ante el Sunderland (0-2) y un empate sin goles contra el Famalicão. En esos cinco partidos, el Lens marcó nueve goles y encajó cinco.
Le Mans vs Lens: historial reciente de enfrentamientos directos
El enfrentamiento más reciente entre Le Mans y Lens tuvo lugar en la Ligue 2 el 27 de julio de 2019, cuando el Lens ganó 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos disputados en la Ligue 2, el Le Mans suma dos victorias y el Lens otras dos, con un partido que terminó en empate. Ambos equipos no se enfrentan en un partido oficial desde ese duelo de 2019.
Cara a cara
Clasificación de Le Mans y Lens
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
W
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|+3
|3
W
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
W
|4
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|0
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|+2
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W
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|0
|0
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|0
|+1
|3
W
|6
|1
|0
|1
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|1
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|9
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|1
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|0
|1
D
|10
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|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
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|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|13
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|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|14
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
L
|15
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
L
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
L
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|1
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|0
|1
|2
|5
|-3
|0
L
|18
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
L