Cómo conseguir entradas para el Irlanda del Norte vs Ucrania: precios de la Liga B de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League ofrece un atractivo partido internacional con Irlanda del Norte enfrentándose a Ucrania en Windsor Park, en Belfast. Ambas selecciones europeas llegan a este encuentro de alta exigencia con el objetivo de sumar puntos cruciales en su campaña de grupo.

GOAL ofrece todos los detalles sobre la información clave del partido, el precio de las entradas y los pasos directos para reservar tu asiento.

¿Cuándo es el saque inicial del Irlanda del Norte vs Ucrania de la UEFA Nations League B?

El Irlanda del Norte vs Ucrania se disputa en Windsor Park, en Belfast, con el saque inicial previsto para el 28 de septiembre de 2026.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Windsor Park

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda del Norte vs Ucrania?

Las entradas oficiales primarias para el partido se distribuyen a través del portal de venta de entradas de la Irish Football Association, que gestiona las ventas estándar para los partidos internacionales como local en Windsor Park. Los aficionados deberían registrarse pronto en la plataforma oficial para asegurarse entradas estándar de admisión general.

Si las asignaciones primarias se agotan o las localidades estándar dejan de estar disponibles en el sitio oficial, plataformas de venta secundaria como Ticombo son la opción a la que acudir si los anuncios en el sitio oficial están agotados.





¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda del Norte vs Ucrania?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta empiezan aproximadamente entre 35 € y 45 € para las zonas de admisión general en Windsor Park.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de entrada arrancan en torno a 345 € en plataformas secundarias cuando las asignaciones estándar se agotan en los puntos de venta primarios.

Irlanda del Norte vs Ucrania en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Irlanda del Norte vs Ucrania

Irlanda del Norte ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con cuatro goles a favor y siete en contra. Su compromiso más reciente fue una derrota por 3-1 ante Francia en junio de 2026, mientras que entre sus resultados anteriores figuran un empate 1-1 con Gales y una victoria por 1-0 sobre Guinea. También sufrió una derrota por 2-0 ante Italia en la clasificación para la Copa del Mundo. El único punto positivo de esa racha fue un triunfo por 1-0 sobre Luxemburgo en noviembre de 2025.

Ucrania ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, perdiendo los otros dos, y ha marcado cinco goles mientras ha encajado cuatro. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre Polonia en mayo de 2026, y también derrotó a Albania por 1-0 y a Islandia por 2-0 en ese tramo. Las derrotas ante Suecia y Francia, esta última un 4-0 en la clasificación para la Copa del Mundo, representan los puntos más bajos de esa serie de cinco partidos.

Irlanda del Norte vs Ucrania: historial reciente de enfrentamientos directos

Ambos equipos se han enfrentado cuatro veces en el registro disponible, con una victoria para Ucrania, una victoria para Irlanda del Norte y dos empates. El enfrentamiento más reciente llegó en un amistoso de junio de 2021, que Ucrania ganó por 1-0. La serie presenta un perfil igualado y de pocos goles: tres de los cuatro partidos tuvieron no más de un gol en total, con el resultado más destacado de Irlanda del Norte siendo un triunfo por 2-0 sobre Ucrania en la Eurocopa 2016.



