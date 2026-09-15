Cómo conseguir entradas para el Irlanda del Norte vs Hungría: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Irlanda del Norte recibe a Hungría en Windsor Park, en Belfast, el lunes 28 de septiembre, en el arranque de su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en la Liga B, Grupo 2, junto a Ucrania y Georgia. Ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de vuelta en el Puskas Arena de Budapest en noviembre.

Irlanda del Norte buscará hacer valer el factor campo en su famoso estadio nacional, de ambiente intenso y cerrado, mientras que Hungría llega tras una prometedora racha reciente bajo las órdenes de Marco Rossi. Con Ucrania y Georgia también en la pelea, este duelo temprano podría resultar importante al final de la fase de grupos.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Irlanda del Norte vs Hungría, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del partido entre Irlanda del Norte y Hungría?

UEFA Nations League B - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Windsor Park

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda del Norte vs Hungría?

Las entradas para el partido de Belfast se ponen primero a la venta a través de los canales oficiales de venta de la Irish Football Association (IFA), con prioridad normalmente para los abonados y miembros antes de que cualquier remanente pase a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) son la primera opción equivalente para el partido de vuelta en Budapest.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez se cierran los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada día de partido

Aforo limitado – Windsor Park tiene capacidad para poco más de 18.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más pequeños de la Liga B y en un partido que puede agotarse rápidamente

Mercado secundario – Ticombo es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Dado el aforo limitado de Windsor Park, se recomienda encarecidamente reservar con antelación, especialmente para el partido de Belfast.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda del Norte vs Hungría?

El precio oficial para el partido de Belfast a través de la IFA parte de unos 80 €, con toda la gama disponible, desde localidades estándar hasta asientos premium, al precio nominal mientras haya disponibilidad. El precio oficial de la MLSZ para el partido de Budapest parte de unos 65 €.

Ticombo es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas, con anuncios en el mercado secundario para el partido de Belfast que actualmente parten de precios considerablemente más altos debido al aforo limitado del estadio y a la fuerte demanda inicial.

Como ocurre con cualquier partido en un estadio de menor capacidad, los precios pueden variar rápidamente a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto concreto.

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