Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Sunderland: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Ipswich Town ha regresado de inmediato a la tierra prometida de la Premier League a la primera oportunidad. Esta vez, esperará una estancia más larga y arrancará su campaña 2026/27 contra el Sunderland en Portman Road el sábado 22 de agosto.

La exitosa era de Kieran McKenna en el Ipswich puede haber llegado a su fin, pero Gary O'Neil tratará de retomar el trabajo donde lo dejó el norirlandés. Los Tractor Boys terminaron la pasada temporada por todo lo alto, acabando segundos y logrando una plaza de ascenso automático tras una racha de cinco partidos sin perder.

Si el Ipswich puede igualar el rendimiento del Sunderland durante la última campaña, estará más que satisfecho. El Sunderland superó todas las expectativas en su regreso a la Premier League, terminando séptimo y asegurando una plaza en la UEFA Europa League.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Ipswich Town y Sunderland?

El Ipswich Town recibe al Sunderland en Portman Road, en Ipswich, con el saque inicial programado para las 15:00 (BST).

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el partido de Premier League entre Ipswich Town y Sunderland?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los socios que no hayan tenido éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio facial a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio prácticamente no existen para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Premier League entre Ipswich Town y Sunderland?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios por tramos en las categorías Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Senior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios faciales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio facial, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una Official Club Membership de pago activa para poder entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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