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Cómo conseguir entradas para el Hoffenheim vs Borussia Dortmund: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Hoffenheim se enfrenta al Borussia Dortmund en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El TSG 1899 Hoffenheim se enfrenta al Borussia Dortmund el sábado 5 de septiembre de 2026 en el PreZero Arena de Sinsheim.

El Hoffenheim buscará aprovechar su ventaja como local después de lograr una victoria por 2-1 contra el Dortmund en su anterior enfrentamiento liguero en el mismo escenario en abril de 2026. Mientras tanto, el Borussia Dortmund aspira a coger impulso desde el inicio en la nueva campaña tras acabar cuarto en la liga la temporada pasada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hoffenheim vs Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

El Hoffenheim vs Borussia Dortmund se disputa en el SNP Arena de Sinsheim. Consulta la programación oficial de retransmisiones en tu región para conocer la hora confirmada del saque inicial.

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Bundesliga - Jornada 2
SNP Arena

Cómo comprar entradas para el Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga

Para conseguir entradas estrictamente a través de las plataformas oficiales de los clubes, sigue estos canales:

Entradas oficiales para el equipo local

  • TSG Hoffenheim Ticketcenter: El TSG Hoffenheim gestiona directamente las entradas para la grada local a través de su tienda online principal.
  • Venta general al público: La venta oficial abierta suele arrancar entre 4 y 6 semanas antes del inicio del partido a través del portal del club.

Mercados secundarios de reventa

  • Las plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen anuncios disponibles, aunque los precios suelen estar por encima del valor facial oficial en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de Bundesliga en el PreZero Arena del TSG 1899 Hoffenheim suelen variar según la zona y la categoría del asiento:

Precios oficiales de valor facial

  • Entradas de pie: Suelen oscilar entre 14 € y 19 € en función de las concesiones y las asignaciones.
  • Entradas de asiento: Los asientos de categoría estándar suelen empezar en torno a 20 € y 28 € para localidades en graderío inferior/superior, mientras que los asientos premium en zona central pueden alcanzar entre 50 € y 70 € en partidos de alto perfil como el Borussia Dortmund.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Los últimos cinco partidos del Hoffenheim se han saldado con dos victorias, un empate y dos derrotas, todos ellos en amistosos de pretemporada. Su encuentro más reciente terminó con un 2-2 contra el Tottenham Hotspur, después de una derrota por 3-0 ante los mismos rivales el día anterior. Antes, en la pretemporada, logró triunfos convincentes, incluido un 4-1 sobre el Greuther Fuerth y un 3-1 ante el Holstein Kiel. En esos cinco partidos marcó 12 goles y encajó ocho.

Los últimos cinco resultados amistosos del Borussia Dortmund reflejan una victoria, un empate y tres derrotas. Su partido más reciente terminó 2-2 contra la Roma, mientras que también cayó por 2-3 ante el Arsenal en una prueba de pretemporada. La única victoria llegó contra el FC Tokyo. El Dortmund marcó cinco goles en esos cinco encuentros y encajó ocho, lo que sugiere que el equipo de Kovac todavía tiene trabajo por hacer en defensa antes de que empiece el fútbol competitivo.

TSG

TSG - Formulario

GFT
W4-1
HSK
W3-1
KSC
W3-0
TOT
L3-0
TOT
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BVB

BVB - Formulario

F95
L2-1
OSA
L1-0
FCT
W0-1
ARS
L2-3
ROM
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Hoffenheim vs Borussia Dortmund: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 18 de abril de 2026, con victoria del Hoffenheim por 2-1 en el SNP Arena en un partido de Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Hoffenheim ha ganado dos veces, el Dortmund dos, y un partido terminó en empate. Los cinco encuentros han dejado un total de 16 goles, con ambos equipos demostrando capacidad para marcar tanto en casa como fuera.

Cara a cara

HoffenheimEmpateBorussia Dortmund
2
1
2
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
2
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Hoffenheim
TSG
0
F
Bundesliga
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Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Hoffenheim vs Borussia Dortmund: clasificación

En la clasificación de la Bundesliga, el Hoffenheim terminó la campaña anterior en la 11.ª posición, mientras que el Borussia Dortmund cerró la temporada en la cuarta plaza.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AugsburgoAugsburgoFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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