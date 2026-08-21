Cómo conseguir entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hamburger SV se enfrenta al Mainz 05 el domingo, 6 de septiembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Ambos equipos llegan a este partido de inicio de temporada con el objetivo de sumar puntos cruciales para generar una dinámica positiva en la máxima categoría. Su anterior enfrentamiento en la Bundesliga, en febrero de 2026, terminó con empate 1-1 en el Mewa Arena.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hamburger SV vs Mainz 05 en la Bundesliga?

El Hamburger SV vs Mainz 05 se disputa en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Bundesliga - Jornada 2 6 sept 2026 - 09:30 Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de la Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 en el Volksparkstadion, sigue estos canales oficiales y de confianza:

Dónde comprar: Visita el portal oficial de venta de entradas del Hamburger SV ( hsv.de ).

Tienda oficial de entradas del Hamburger SV (canal principal)

Prioridad para socios: Los socios oficiales del HSV reciben acceso anticipado a la venta de entradas para los partidos en casa antes de cualquier venta al público general. Venta general: Las entradas restantes salen a la venta general aproximadamente entre 2 y 4 semanas antes del día del partido.

Cupo oficial de entradas del Mainz 05 para la afición visitante

Dónde comprar: Si animas al Mainz 05, compra a través del portal oficial de entradas del 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Sección: Los aficionados visitantes se sientan en el bloque designado para visitantes ( Gastbereich ) en el Volksparkstadion.

Mercados secundarios: Si las opciones principales están agotadas, las entradas aparecen en buscadores de entradas y plataformas secundarias como StubHub .



¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Hamburger SV vs. Mainz 05 en el Volksparkstadion dependen de la categoría del asiento y de si compras de forma directa o en el mercado secundario:

Precios oficiales directos (tienda de entradas del HSV)

Localidad de pie ( Stehplatz ): 16 € - 22 €

Asiento estándar ( Sitzplatz ): 30 € - 85 € (varía según la grada, la esquina o la visión central)

VIP y hospitality:200 €+

Precios de reventa y mercado secundario

Si compras a través de plataformas verificadas de reventa o mercados agregadores:

Precios de salida: Los asientos más económicos en el anillo superior empiezan en torno a 55 $ - 65 $ (~50 € - 60 €).

Asientos medios: La grada estándar inferior ( Unterrang ) y las vistas centrales oscilan entre 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €).

Asientos premium: Las filas centrales inferiores o las secciones de mediocampo oscilan entre 200 $ - 450 $+ .

Hamburger SV vs Mainz 05 en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hamburger SV vs Mainz 05

El Hamburger SV llega a este partido con un balance de pretemporada de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su actuación más reciente fue una victoria por 1-2 sobre el Toulouse el 15 de agosto, mientras que una semana antes también empató 2-2 con el Lille. Las derrotas ante el Everton y el Rapid Wien fueron los puntos bajos de su calendario de preparación. El HSV marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó ocho, lo que sugiere que tendrá que ajustar su estructura defensiva con la vuelta del fútbol competitivo.

El Mainz 05 ha mostrado un gran nivel durante toda la pretemporada, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el AFC Bournemouth el 15 de agosto, y también firmó un contundente triunfo por 4-0 sobre el Paris FC. El empate 3-3 ante el Udinese fue la única vez que el equipo de Fischer se dejó puntos. El Mainz marcó 13 goles en cinco amistosos y solo encajó cuatro, un registro que apunta a una unidad ofensiva bien trabajada de cara al inicio de la nueva temporada.

Hamburger SV vs Mainz 05: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos terminó 1-1, con el Mainz recibiendo al HSV en la Bundesliga el 20 de febrero de 2026. Antes de eso, el Hamburger SV infligió al Mainz una dura derrota por 4-0 en el Volksparkstadion en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en la Bundesliga, cada equipo ha logrado una victoria, con tres empates que completan el balance de duelos directos.

Clasificación del Hamburger SV vs Mainz 05

En la clasificación de la Bundesliga, el Hamburger SV ocupa actualmente la décima posición, con el Mainz 05 dos puestos por debajo, en la duodécima.