Cómo conseguir entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hamburger SV se enfrenta al FC Koeln el sábado, 19 de septiembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Ambos equipos se enfrentaron anteriormente en marzo de 2026, firmando un ajustado empate 1-1 en exactamente el mismo escenario. El Hamburger SV buscará aprovechar su condición de local para asegurar puntos cruciales al inicio de la campaña.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hamburger SV vs FC Koeln en la Bundesliga?

El Hamburger SV vs FC Koeln se disputa en el Volksparkstadion de Hamburgo, con el partido correspondiente a la temporada 2026/27 de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 4 19 sept 2026 - 09:30 Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga?

Puedes comprar entradas para el partido Hamburger SV vs 1. FC Köln a través de plataformas oficiales y secundarias:

Tienda oficial de entradas del HSV: Como el Hamburger SV es el anfitrión de este partido en el Volksparkstadion, las entradas están disponibles principalmente a través de la web oficial de venta de entradas del HSV (hsv.de/tickets). Los socios del club tienen acceso prioritario a la preventa antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si el partido agota las entradas en la venta general, el HSV gestiona en su web un intercambio oficial de entradas de reventa en el que los abonados revenden sus asientos a precio nominal.

Cupo para aficionados visitantes (FC Köln): Los aficionados visitantes del FC Köln pueden comprar las entradas asignadas para el sector visitante a través del portal oficial de socios del 1. FC Köln (fc.de), siempre que estén registrados como socios del club.

Mercados secundarios: Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen ofrecer entradas revendidas para el partido, aunque se recomienda encarecidamente comprar directamente a través de los canales oficiales del club para garantizar el acceso y evitar recargos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para Hamburger SV vs 1. FC Köln en el Volksparkstadion dependen de si las compras directamente al club a precio nominal o a través de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales de las entradas a precio nominal (tienda de entradas del HSV)

Zona de pie (Nordtribüne / Stehplatz): Aproximadamente 16 € - 22 €.

Asientos estándar (Unterrang & Oberrang): Aproximadamente 30 € - 76 € dependiendo de la zona y la visibilidad.

Paquetes hospitality y VIP: Aproximadamente 220 € - 450 € o más, incluyendo acceso a sala, catering y asientos centrales premium.

Mercados secundarios y de reventa

En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios de reventa para este partido en concreto suelen comenzar en torno a:

Entradas de acceso / asientos más baratos disponibles: Desde unos 58 € - 92 € para asientos de categoría básica.

Asientos medios en grada baja / zona de centro del campo: Entre 93 € - 175 €.

Entradas premium y de última hora: Entre 186 € - 326 € o más para vistas centrales cerca del terreno de juego.

Hamburger SV vs FC Koeln en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hamburger SV vs FC Koeln

El Hamburger SV ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el SC Verl en la DFB-Pokal el 24 de agosto, un resultado que le dio un inicio confiado a la competición oficial. Anteriormente, en pretemporada, el HSV empató 2-2 con el Lille y venció 2-1 al Toulouse, aunque una derrota por 2-1 ante el Everton demostró que todavía hay trabajo por hacer en defensa. A lo largo de esos cinco partidos, el Rothosen marcó nueve goles y encajó seis.

El FC Koeln llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Wuerzburger Kickers en la DFB-Pokal el 24 de agosto. El Koeln también encadenó victorias ante la Real Sociedad en pretemporada, ganando 2-1 y 2-0, y empató 2-2 con el Hertha de Berlín. Su única derrota en esta racha fue una victoria amistosa por 8-0 sobre el Bergisch Gladbach, lo que demostró su capacidad ofensiva. El Koeln ha marcado 15 goles y ha encajado cinco en sus últimos cinco partidos.

Hamburger SV vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Bundesliga el 14 de marzo de 2026, cuando Hamburger SV y FC Koeln empataron 1-1 en el Volksparkstadion. Antes de eso, el Koeln infligió al HSV una dura derrota por 4-1 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Koeln presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una del HSV, además de un empate entre ambos.