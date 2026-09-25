Galatasaray se enfrenta al Barcelona el martes 13 de octubre de 2026 en el Rams Global Stadyumu de Estambul.

El FC Barcelona tiene ventaja en el historial de enfrentamientos directos, con cinco victorias en ocho duelos de Champions League entre ambos equipos. La única victoria del Galatasaray sobre el gigante catalán en la Champions League llegó en noviembre de 1994, cuando logró un memorable triunfo por 2-1 en casa.

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¿Cuándo es el saque inicial del Galatasaray vs Barcelona de la Champions League?

El Galatasaray vs Barcelona se juega en el Rams Global Stadyumu de Estambul el martes 13 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

¿Cómo comprar entradas para el Sabah FK vs Slavia Praga de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Sabah FK y Slavia Praga del martes 13 de octubre de 2026, sigue estos pasos habituales:

1. Taquilla oficial del club

Venta oficial de entradas del Sabah FK: Consulta la web oficial del Sabah FK o a los socios locales de venta de entradas en Bakú, Azerbaiyán (como iTicket.az). Como club anfitrión, gestiona las ventas principales para las zonas locales del estadio.

Sección visitante del Slavia Praga: Si apoyas al Slavia Praga, las entradas para la zona visitante se distribuyen a través del club de aficionados oficial o del portal para miembros del Slavia Praga.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sabah FK vs Slavia Praga de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Sabah FK y Slavia Praga del martes 13 de octubre de 2026 varían en función de la categoría y de la plataforma de compra:

Estándar / Categoría 4: Desde aproximadamente 60 € hasta 100 € por entrada a través de la venta oficial o de niveles iniciales en listados anticipados.

Categoría 2 y Categoría 1: Normalmente oscilan entre 150 € y 350 € por entrada, dependiendo de la ubicación en el estadio y de la visibilidad.

Galatasaray vs Barcelona de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Galatasaray vs Barcelona

El Galatasaray ha ganado cuatro y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y seis en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Kocaelispor en la Super Lig el 13 de septiembre. Su única derrota en este periodo llegó en la Champions League, una caída por 3-1 ante el Sporting CP el 9 de septiembre. Antes de eso, venció por 3-2 al Istanbul Basaksehir a domicilio en la Super Lig.

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos, con 21 goles a favor y seis en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Levante en LaLiga el 13 de septiembre. Antes de eso, derrotó al Feyenoord por 5-1 en la Champions League y al Valencia por 5-0 en LaLiga. El equipo de Flick ha mostrado una capacidad constante para marcar en grandes cantidades independientemente de la competición o del rival.

Galatasaray vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en marzo de 2022, cuando el Barcelona ganó 2-1 en el campo del Galatasaray en la UEFA Europa League. El partido de vuelta en el Camp Nou terminó 0-0. Antes de eso, los tres enfrentamientos directos registrados entre ambos se disputaron en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2002-03, con victoria del Barcelona en los tres, incluidas un 2-0 en Estambul y un 3-1 en el Camp Nou. En los cinco partidos del conjunto de datos, el Barcelona ha ganado cuatro y los equipos han empatado una vez, mientras que el Galatasaray todavía no ha logrado una victoria.