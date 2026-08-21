El Fulham se despide antes del parón internacional con un exigente compromiso de la Premier League ante el Manchester United el domingo 20 de septiembre. Promete ser uno de esos partidos que no hay que perderse, y puedes asegurarte un asiento en Craven Cottage reservando tus entradas hoy mismo.

Aunque el Fulham ha demostrado ser competitivo en la mayoría de sus enfrentamientos recientes con el Manchester United, incluido un empate 1-1 cuando el United visitó Londres la temporada pasada, hay que remontarse a 2009 para encontrar la última vez que el Fulham logró una victoria en casa ante el 20 veces campeón de Inglaterra.

¿Puede el Fulham romper su gafe de 17 años y lograr una victoria vital en casa ante el Manchester United? Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham vs Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Fulham y Manchester United?

El Fulham vs Manchester United se disputa en Craven Cottage (Londres) el domingo 20 de septiembre, con inicio previsto a las 16:30 BST.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 11:30 Craven Cottage

Cómo comprar entradas para el Fulham vs Manchester United de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido reemplazadas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham vs Manchester United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y los de la grada baja tienen precios prémium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad: prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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