Los Leones del Atlas vencieron 3-0 a Canadá en el Houston Stadium y buscan su segunda semifinal tras quedar cuartos en Catar.

Para lograrlo, deben vencer el jueves 9 de julio a Francia, bicampeona del mundo, que les eliminó en semifinales en 2022.

Los Bleus superaron a Paraguay en Filadelfia gracias a un penalti transformado por su capitán, Kylian Mbappé, su séptimo gol y liderato en la Bota de Oro.

La selección, campeona en 1998 y 2018, perdió la final de Catar 2022 ante Argentina en los penaltis y busca recuperar el trono este verano.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Francia-Marruecos y cuánto costarán.

¿A qué hora comienza el partido Francia-Marruecos del Mundial?

Este gran partido de cuartos de final se disputará en el Boston Stadium (Gillette Stadium).

¿Cómo comprar entradas para Francia-Marruecos?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Francia-Marruecos del Mundial?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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