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Cómo conseguir entradas para el Francia-Marruecos: precios del Mundial, info del partido de cuartos, ofertas de última hora y más

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Francia y Marruecos se han clasificado para los cuartos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Los Leones del Atlas vencieron 3-0 a Canadá en el Houston Stadium y buscan su segunda semifinal tras quedar cuartos en Catar.

Para lograrlo, deben vencer el jueves 9 de julio a Francia, bicampeona del mundo, que les eliminó en semifinales en 2022.

Los Bleus superaron a Paraguay en Filadelfia gracias a un penalti transformado por su capitán, Kylian Mbappé, su séptimo gol y liderato en la Bota de Oro.

La selección, campeona en 1998 y 2018, perdió la final de Catar 2022 ante Argentina en los penaltis y busca recuperar el trono este verano.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Francia-Marruecos y cuánto costarán.

¿A qué hora comienza el partido Francia-Marruecos del Mundial?

Este gran partido de cuartos de final se disputará en el Boston Stadium (Gillette Stadium).

¿Cómo comprar entradas para Francia-Marruecos?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Francia-Marruecos del Mundial?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Francia vs. Marruecos: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Francia y Marruecos

FRA

FRA - Formulario

SEN
W3-1
IRQ
W3-0
NOR
W1-4
SWE
W3-0
PAR
W0-1
Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MAR

MAR - Formulario

BRA
D1-1
SCO
W0-1
HAI
W4-2
HOL
W1-1
CAN
W0-3
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Francia contra Marruecos: historial reciente de enfrentamientos directos

FRA

Últimos partidos

MAR

2

Victorias

1

Empate

0

Victorias

9

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
2/3
Ambos equipos anotaron
2/3

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