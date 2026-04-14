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Cómo conseguir entradas para el Everton-Liverpool: precios de la Premier League, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Everton y Liverpool, con información sobre el encuentro.

El domingo 19 de abril el Everton recibe al Liverpool en el estadio Hill Dickinson. Se espera un derbi del Merseyside muy disputado.

El Everton es octavo y el Liverpool quinto, y ambos luchan por un puesto europeo.

Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Everton-Liverpool, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Compra tus entradaspara el Everton-Liverpool.

¿Cuándo se juega el Everton-Liverpool de la Premier League?

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¿Cómo comprar entradas para el Everton vs Liverpool de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas individuales, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas secundarias como StubHub.

Entradaspara Everton vs Liverpool.Reserva tus entradas.

¿Qué esperar del Everton vs Liverpool?

Liverpool lucha por meterse entre los cuatro primeros y asegurar la Champions, mientras que Everton, en racha, ya está en la parte alta de la tabla, a solo cinco puntos de los Reds. 

Los Toffees han demostrado que pueden sorprender, como en el 2-2 ante el Brentford el 11 de abril, que mostró su garra bajo presión. 

Aun así, el Liverpool ha dominado los últimos duelos: en la ida de Anfield, el 20 de septiembre, ganó 2-1 gracias a su superioridad en el medio campo. 

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio: las mejores vistas se pagan más. Además, algunos clubes dividen los partidos por categorías; los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en la categoría más cara.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa, por lo que asistir a estos puede ser más económico.

Noticias y plantillas de los equipos

Everton contra Liverpool alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Moyes

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Slot

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

EVE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de enfrentamientos directos

EVE

Últimos partidos

LIV

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

5

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595–860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455 £ – 500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ – 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ – 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Información sobre entradas

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