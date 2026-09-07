Cómo conseguir entradas para el España vs Croacia: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

La vigente campeona del mundo, España, abre su campaña de la UEFA Nations League 2026/27 contra Croacia en Sevilla, antes de que ambos equipos vuelvan a enfrentarse apenas una semana después en Split. Ambos partidos forman parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, en el que también están Inglaterra y Chequia, y este doble enfrentamiento temprano tiene mucho peso por la calidad de ambas selecciones.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el España vs Croacia, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del España vs Croacia de la UEFA Nations League A?

El España vs Croacia se disputa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla el 26 de septiembre de 2026, con la hora exacta de inicio local aún por confirmar por la UEFA.

UEFA Nations League A - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Dónde comprar entradas para el España vs Croacia?

La forma más fiable de conseguir entradas para este doble enfrentamiento, especialmente para el partido de Sevilla, ya agotado, es a través de StubHub. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asiento para ambos partidos, desde el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla hasta el estadio Poljud de Split.

Estos son los motivos por los que merece la pena consultar StubHub para este emparejamiento:

Acceso a un partido agotado – con las entradas oficiales de Sevilla ya agotadas, StubHub es una de las únicas vías que quedan para asistir al partido del 29 de septiembre

Transferencias garantizadas – cada compra está respaldada por el programa FanProtect de StubHub, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

No se requiere membresía de la federación – útil para aficionados internacionales sin acceso a los canales oficiales de la RFEF o la HNS

Amplia selección de asientos – en ambos estadios, desde localidades en el anillo superior hasta opciones premium en zonas centrales

Paquetes hospitality – disponibles para los aficionados que quieran una experiencia de partido más completa en cualquiera de los dos encuentros

Dado lo rápido que se agotó el partido de Sevilla, se recomienda encarecidamente reservar pronto también para el encuentro de visitante en Split, especialmente con el creciente tirón de España desde su triunfo en el Mundial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España vs Croacia?

Los precios para este doble enfrentamiento varían en función del partido, la ubicación del asiento y la cercanía al día del encuentro en el momento de la compra. Esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar en StubHub:

Sevilla (agotado en origen): al no quedar inventario oficial, los precios de reventa en el mercado secundario están muy por encima del valor nominal dada la magnitud de la demanda en torno al éxito mundialista de España

Asientos más baratos en Split: desde unos 45 € hasta 60 €, normalmente en las gradas superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media en Split: en general, entre 90 € y 160 €, con una visión más clara a lo largo de las bandas

Como ocurre con cualquier partido que involucra a la campeona del mundo, los precios en el mercado secundario pueden moverse rápido, así que asegurar un asiento lo antes posible es la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

España vs Croacia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de España y Croacia

España llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros, todos ellos logrados en el Mundial de 2026. Ganó a Argentina por 1-0 en la final y antes derrotó a Austria por 3-0, a Portugal por 1-0, a Bélgica por 2-1 y a Francia por 2-0. En esos cinco partidos, España marcó siete goles y no encajó ninguno, manteniendo la portería a cero en todos ellos.

Los últimos cinco resultados de Croacia son más variados. Ganó tres y perdió dos, siendo su partido más reciente una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en el torneo, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0, pero también perdió por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos. Croacia marcó siete goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

España vs Croacia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones fue en la Eurocopa 2024, donde España ganó 3-0. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 en un partido de la Nations League en junio de 2023. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, y su victoria más contundente fue un 6-0 en casa en la Nations League en septiembre de 2018. Esos cinco duelos han dejado un total de 19 goles.

Clasificación de España y Croacia

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League, Croacia ocupa actualmente la primera posición, mientras que España llega a este partido en el cuarto puesto.