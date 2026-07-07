El gol de Mikel Merino en el descuento dio a España la victoria sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos del Mundial, en Dallas. Así, La Roja igualó su racha histórica de 35 partidos sin perder y dejó su portería a cero por sexto encuentro mundialista seguido.
Bélgica intentará frenar ambas rachas en los cuartos de final del viernes en Los Ángeles. Los Diablos Rojos, que empataron 0-0 con Irán y 1-1 con Egipto en la fase de grupos, vencieron a la anfitriona Estados Unidos en octavos y buscan confirmar su crecimiento.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el España-Bélgica y cuánto costarán.
¿A qué hora empieza el España-Bélgica?
Este gran partido de cuartos de final entre dos selecciones europeas se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
¿Cómo comprar entradas para el España-Bélgica?
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y son la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el España-Bélgica?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
9–11 de julio
Cuartos de final
450–1 775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930 $ – 3.295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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