Cómo conseguir entradas para el Escocia vs Eslovenia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

Escocia recibe a Eslovenia en un apasionante encuentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el histórico Hampden Park de Glasgow el 6 de octubre de 2026. Este crucial partido del Grupo E enfrenta a dos ambiciosas selecciones europeas que luchan por puntos esenciales en el torneo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Escocia vs Eslovenia de la UEFA Nations League B?

El Escocia vs Eslovenia se disputa en Hampden Park, en Glasgow, aunque los detalles oficiales sobre la hora de inicio todavía están por confirmarse.

UEFA Nations League B - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45

¿Dónde comprar entradas para el Escocia vs Eslovenia?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Scottish Football Association (SFA), que gestiona las ventas primarias de los partidos de la selección escocesa como local. El portal oficial es tu principal destino para asegurarte entradas a precio nominal durante las ventanas de preventa y de venta general al público.

Si las localidades en el sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias como Ticomboson tu mejor opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia vs Eslovenia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de venta de la SFA suelen empezar en 30 € para localidades de admisión general detrás de las porterías, y aumentan en función de la categoría del asiento y de la ubicación dentro de Hampden Park.

En mercados secundarios como Ticombo, los precios de las entradas en el mercado secundario empiezan actualmente en 52 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan según la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Escocia vs Eslovenia de la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Escocia y Eslovenia

Escocia llega a este partido con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Sus dos resultados más recientes fueron derrotas, una por 3-0 ante Brasil y otra por 1-0 frente a Marruecos, ambas en el Mundial. Antes de esos tropiezos, venció 1-0 a Haití y ganó 4-0 a Bolivia en un amistoso. Escocia marcó seis goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Eslovenia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Croacia, y antes empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esta racha llegó ante Montenegro, un triunfo por 3-2 a domicilio. Eslovenia marcó seis goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Escocia vs Eslovenia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 2-2, un empate de la clasificación para el Mundial en Liubliana en octubre de 2017. En los últimos cinco cara a cara, Escocia suma una victoria, Eslovenia ninguna, y tres partidos terminaron en empate. La única victoria de Escocia en esa racha llegó en el partido de vuelta de aquella fase de clasificación, un triunfo por 1-0 en Glasgow en marzo de 2017.



