Cómo conseguir entradas para el Dinamarca vs Gales: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Tras su estreno en la UEFA Nations League a domicilio ante Noruega, Dinamarca regresa a casa para enfrentarse a Gales en el Parken Stadium de Copenhague el domingo 27 de septiembre, durante la jornada 2 de la fase de liga de la competición. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

Además de Noruega y Gales, Dinamarca también comparte grupo con Portugal, vigente campeona de la UEFA Nations League, en el Grupo A4 de la Liga A.

Se enfrentará a los otros tres equipos, en casa y fuera, durante la fase de liga, seis partidos en total, y los dos primeros avanzarán a los cuartos de final en marzo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Dinamarca vs Gales de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Dinamarca y Gales?

El Dinamarca vs Gales se juega en el Parken Stadium (Copenhague) el domingo 27 de septiembre, con inicio previsto a las 18:00 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 2 27 sept 2026 - 12:00 Parken

Cómo comprar entradas para el Dinamarca vs Gales de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para los aficionados locales se vendieron directamente directamente a través del portal de la federación danesa de fútbol (DBU), mientras que los aficionados galeses que quisieran conseguir entradas en la zona visitante tuvieron que comprarlas a través de la plataforma de venta de entradas de la FAW.

Las entradas oficiales para el equipo local para el partido de Copenhague estuvieron disponibles a través de la Federación Danesa de Fútbol (DBU) a finales de agosto de 2026.

Las federaciones nacionales de fútbol suelen poner a la venta las entradas oficiales entre 4 y 6 semanas antes del día del partido.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dinamarca vs Gales de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para adultos a precio de venta para el partido de Copenhague oscilan entre 50 € y más de 150 € (47 £ y más de 85 £)

Niveles de precios

Categoría 3 (fondos / anillos superiores): 56 €-80 €

Categoría 2 (lateral superior / esquinas): 80 €-110 €

Categoría 1 (anillo inferior de lateral): 110 €-150 €+

Secciones del estadio

Tribunas A y C (laterales) : recorren los lados del campo. La Tribuna C es la grada principal, mientras que los anillos inferiores te sitúan justo al lado de la acción.

Tribuna B (fondo) : la zona más apasionada de la afición local de la selección de Dinamarca.

Tribuna D (fondo / aficionados visitantes) : suele usarse para secciones familiares o para la afición visitante desplazada, como los seguidores del Red Wall de Gales.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Parken Stadium

El Parken Stadium es el corazón del deporte y el entretenimiento daneses. Situado en el animado distrito de Østerbro, en Copenhague, es el orgulloso estadio tanto del equipo de la Superliga danesa F.C. Copenhagen como de la selección danesa de fútbol. Inaugurado en 1992, tiene una capacidad oficial de 38.065 espectadores, lo que lo convierte en el estadio de fútbol más grande de Dinamarca.

Momentos memorables en el Parken Stadium:

Euro 2020 : el estadio albergó los tres partidos de Dinamarca en la fase de grupos y un dramático encuentro de octavos de final entre Czech Rep y España, que los españoles ganaron por 5-3 en la prórroga.

Finales europeas : aquí se disputaron tanto la final de la Recopa de Europa de 1994 (Arsenal vs Parma) como la final de la Copa de la UEFA de 2000 (Galatasaray vs Arsenal). Arsenal venció 1-0 a Parma, pero perdería contra Galatasaray en una tanda de penaltis. Fue la primera y única ocasión en la que un equipo turco ha ganado una competición de clubes de la UEFA.

Conciertos récord : Michael Jackson tiene el récord histórico de asistencia aquí, al reunir a 60.000 aficionados durante su gira HIStory en 1997. Otras megaestrellas como Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay y U2 también han hecho vibrar el estadio.

Elemento único: un restaurante con tres estrellas Michelin llamado Geranium está situado en la octava planta del estadio.

Cómo llegar

El estadio está ubicado a solo 4 km del centro de Copenhague y es increíblemente fácil llegar en transporte público.

En metro : toma la línea M3 Cityringen directamente hasta las estaciones de Trianglen, Poul Henningsens Plads o Vibenshus Runddel.

En tren : toma el tren S hasta la estación de Østerport. Desde allí, hay un agradable paseo de 15 minutos hasta las puertas.

En bicicleta : Copenhague es una ciudad muy adaptada a la bici. Puedes pedalear desde la plaza principal de la ciudad, Rådhuspladsen, hasta Parken en solo 12 minutos, y hay muchos aparcabicis disponibles.

En coche : no se recomienda conducir. El aparcamiento en la calle en la zona de Østerbro es extremadamente limitado y suele congestionarse mucho los días de evento.

Dinamarca vs Gales en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Dinamarca vs Gales: forma reciente

Ambos equipos han tenido dificultades para encontrar regularidad en sus compromisos internacionales más recientes.

Aunque Dinamarca impresionó con una victoria por 4-0 contra North Macedonia, en las semifinales del playoff de la Copa Mundial de la FIFA, sufrió la decepción de caer en la tanda de penaltis ante Czech Rep y quedarse sin plaza en la fase final del Mundial 2026. En su ensayo más reciente antes de la UEFA Nations League empató 0-0 con DR Congo en junio.

Gales atraviesa una mala racha sin victorias. Al igual que Dinamarca, sus sueños mundialistas se rompieron en la fase de playoff, eliminada en los penaltis contra Bosnia and Herzegovina. Desde entonces, en amistosos empató 1-1 con Northern Ireland y Ghana y perdió 2-1 contra Romania.

Dinamarca vs Gales: historial reciente de enfrentamientos directos

El balance histórico de enfrentamientos entre Dinamarca y Gales es de 7 victorias para Dinamarca y 4 para Gales, sin empates entre ambos.

Dinamarca marcó 16 goles en esos partidos, mientras que Gales anotó 9.

El enfrentamiento más reciente: las selecciones se vieron las caras por última vez durante la Euro 2020, en junio de 2021. Dinamarca derrotó 4-0 a Gales en Ámsterdam con dos goles de Kasper Dolberg, además de tantos de Joakim Mæhle y Martin Braithwaite, lo que le permitió avanzar a cuartos de final.



