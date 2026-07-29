Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace vs Manchester City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Crystal Palace afronta un duro estreno en casa en la temporada 2026/27 de la Premier League, ya que se medirá al Manchester City, que ha terminado entre los tres primeros en cada una de las últimas 10 temporadas, el viernes 28 de agosto en Selhurst Park. Ya puedes reservar entradas para este partidazo del viernes por la noche.

Pierre Sage dirigirá a su Palace en casa por primera vez desde que tomó el relevo del exitosísimo Oliver Glasner, y esperará una actuación positiva. Aunque algunos de los recientes enfrentamientos directos se han decantado de forma bastante clara a favor del City, el Palace seguirá guardando un gran recuerdo de su sorprendente victoria en Wembley, cuando conquistó la FA Cup en mayo de 2025.

El nuevo técnico del Man City, Enzo Maresca, dirigirá un partido en la capital por primera vez desde su etapa como entrenador del Chelsea. En tres partidos contra el Palace durante ese periodo de 18 meses, no logró dar con la fórmula ganadora, y cada uno de esos enfrentamientos terminó en empate.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Crystal Palace vs Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Crystal Palace y Manchester City?

El Crystal Palace vs Manchester City comienza a las 20:00 BST del viernes 28 de agosto, en Selhurst Park, en Londres.

Premier League - Jornada 2 28 ago 2026 - 15:00 Selhurst Park

Cómo comprar entradas para el Crystal Palace vs Manchester City de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para partidos hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace vs Manchester City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos en niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago del club activa para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

Historial reciente de enfrentamientos directos

Noticias de los equipos y plantillas