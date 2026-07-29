Cómo conseguir entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Los aficionados del Chelsea se frotan las manos ante la perspectiva de ver a toda una serie de caras nuevas en acción por primera vez en la Premier League en casa, además de a un nuevo técnico en la banda. Tendrán su primera oportunidad el domingo 30 de agosto, cuando el Chelsea reciba al Brighton en Stamford Bridge. Puedes sumarte hoy mismo a la expectación general reservando tus entradas para el partido.

El Chelsea de Xabi Alonso saltará al campo con algunos nuevos fichajes de primer nivel. Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda firmaron todos por más de 50 millones de libras, pero el gran titular fue, por supuesto, la llegada de Morgan Rogers, que fue fichado procedente del Aston Villa por la descomunal cifra de 117 millones de libras.

El Chelsea va a necesitar estar a su mejor nivel, ya que el Brighton llegará a la ciudad con la moral por las nubes después de haberle ganado los dos partidos al Chelsea la temporada pasada, con triunfos por 3-0 en casa y 3-1 en Stamford Bridge.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Chelsea y Brighton & Hove Albion?

El Chelsea vs Brighton & Hove Albion está programado para las 14:00 BST del domingo 30 de agosto, en Stamford Bridge, Londres.

Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Cómo comprar entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100% digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas a través del siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo establecido semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota sus entradas, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para adultos, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiantes y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o en derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos para membresías básicas.

Forma

Historial reciente de enfrentamientos directos

Noticias de los equipos y plantillas