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Cómo conseguir entradas para el Brest vs Paris Saint-Germain: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Brest se enfrenta al Paris Saint-Germain en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Brest se enfrenta al Paris Saint-Germain el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Stade Francis-Le Blé de Brest.

El Paris Saint-Germain llega al partido con la intención de ganar impulso y mantener su dominio histórico en este enfrentamiento directo. Mientras tanto, el Brest intentará aprovechar su ventaja de jugar en casa para lograr un resultado de prestigio ante el vigente gigante.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brest vs Paris Saint-Germain, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Brest vs Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

El Brest vs Paris Saint-Germain se disputa en el Stade Francis-Le Blé de Brest, con el saque inicial programado para la hora confirmada indicada anteriormente.

crest
Ligue 1 - Jornada 4
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¿Cómo comprar entradas para el Brest vs Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Stade Brestois y el Paris Saint-Germain el 13 de septiembre de 2026 en el Stade Francis-Le Blé, sigue estas opciones habituales:

  • Canales oficiales del club: Consulta la web oficial del Stade Brestois para la venta primaria de entradas, el acceso prioritario para socios y la disponibilidad en taquilla. Como se trata de un partido en casa de gran cartel ante el PSG, las entradas oficiales se agotan rápidamente.
  • Mercados de reventa y agregadores de entradas: Si las entradas primarias se agotan a través del club, las plataformas secundarias seguras y los sitios de comparación de entradas, como StubHub, agrupan anuncios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brest vs Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Brest y Paris Saint-Germain del 13 de septiembre de 2026 suelen variar en función de la plataforma y de la categoría del asiento:

  • Taquilla oficial: Las entradas a precio oficial directamente a través del Stade Brestois suelen arrancar en torno a 30 € a 50 € para asientos estándar en casa, aunque la disponibilidad para partidos de gran cartel como el del PSG es muy limitada y normalmente requiere ser socio del club.
  • Mercados secundarios y plataformas de reventa: En sitios de agregación de entradas y plataformas secundarias, como StubHub, los precios para este partido suelen comenzar en torno a 80 € a 160 € para localidades en la grada alta o de admisión general, y pueden subir bastante más en función de la demanda y de la ubicación exacta del bloque.

Brest vs Paris Saint-Germain de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brest vs Paris Saint-Germain

El Brest ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 con el Le Mans en Ligue 1 el 22 de agosto, su primer resultado competitivo de la nueva temporada. Antes de eso, sufrió una derrota por 2-0 ante el Nottingham Forest en un amistoso y empató 2-2 con el Venezia en otro partido de preparación. El Brest marcó diez goles en esos cinco encuentros, pero encajó nueve, lo que refleja un registro defensivo abierto y por momentos vulnerable en la pretemporada.

Los últimos cinco resultados del PSG muestran una victoria, dos empates y dos derrotas. Su partido más reciente terminó con un empate 2-2 en Rennes el 23 de agosto, donde una remontada en la segunda parte rescató un punto en la jornada inaugural de la Ligue 1. Antes de eso, perdió 1-0 ante el Lens en la Supercopa y venció 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. El PSG marcó seis goles y encajó seis en esos cinco partidos, un balance irregular que refleja un inicio de campaña inestable.

B29

B29 - Formulario

EAG
D3-3
STB
W1-2
VEN
D2-2
NFO
L2-0
LEM
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PSG

PSG - Formulario

MLL
L3-0
MUN
D1-1
AVL
W2-1
RCL
L1-0
REN
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Brest vs Paris Saint-Germain: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 10 de mayo de 2026, cuando el PSG ganó 1-0 en casa en Ligue 1. En los últimos cinco duelos, el PSG presenta un balance dominante con cuatro victorias por ninguna del Brest, con un partido que no acabó en victoria del Brest. El resultado más contundente de esa racha llegó en la Champions League el 19 de febrero de 2025, cuando el PSG ganó 7-0 en el Parc des Princes. El PSG ha marcado 19 goles en esos cinco enfrentamientos y solo ha encajado dos.

Cara a cara

BrestEmpateParis Saint-Germain
0
0
5
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
F
Liga de Campeones
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
F
2Goles marcados19
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación del Brest vs Paris Saint-Germain

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MarsellaMarsellaOM
110040+43
W
2
LensLensRCL
110052+33
W
3
LilleLilleLIL
110020+23
W
4
LyonLyonOL
110020+23
W
5
MónacoMónacoASM
110010+13
W
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizaNizaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
L
15
AngersAngersSCO
100102-20
L
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
L
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
L
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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