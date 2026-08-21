Cómo conseguir entradas para el Bournemouth vs Brentford: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Aquellos aficionados que consigan asiento para el partido de la Premier League entre Bournemouth y Brentford en el Vitality Stadium el sábado 12 de septiembre esperarán presenciar un duelo trepidante y cargado de acción. Tú también puedes estar allí reservando tus entradas hoy mismo.

Puede que el Bournemouth tenga un nuevo hombre al mando en la figura de Marco Rose, pero querrá mantener en casa el impulso de la temporada pasada. Tras una dramática derrota por 3-2 ante el Arsenal en su estadio de la costa sur el 3 de enero, los Cherries permanecieron invictos durante el resto de la campaña en el Vitality Stadium.

Sin embargo, al Bournemouth no le resultará fácil frenar al Brentford. Las Abejas han estado muy entonadas en ataque últimamente. Marcaron 11 goles en sus dos últimos amistosos de pretemporada, vieron puerta tres veces contra el Tottenham en la Premier League y seis como visitantes ante el Birmingham en la Carabao Cup.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bournemouth vs Brentford, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Bournemouth y Brentford?

El Bournemouth vs Brentford se disputa en el Vitality Stadium (Bournemouth) el sábado 12 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Cómo comprar entradas para el Bournemouth vs Brentford de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bournemouth vs Brentford de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía considerablemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos ante rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y en los niveles inferiores tienen un precio premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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