Borussia Moenchengladbach se enfrenta al Elversberg el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

Este partido en casa brinda al Mönchengladbach una oportunidad a principios de temporada para sumar puntos clave, mientras que el Elversberg visitante aspira a afianzarse en la máxima categoría. Ambos equipos solo se han enfrentado una vez antes en competición oficial en el fútbol sénior, con un contundente triunfo por 5-0 del Mönchengladbach sobre el Elversberg en la segunda ronda de la DFB-Pokal en diciembre de 2020.

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¿Cuándo es el saque inicial del Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga?

El Borussia Moenchengladbach recibe al Elversberg en el Borussia-Park de Mönchengladbach en la jornada inaugural de la temporada de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga?

1. Venta oficial del club local (Borussia Mönchengladbach)

Compra directamente a través del portal oficial de venta de entradas online del equipo anfitrión.

Los socios del club reciben ventanas prioritarias de reserva anticipada antes de que cualquier entrada restante se ponga a disposición del público general.

Si se agotan las localidades estándar, consulta el intercambio oficial secundario de entradas en la web del club para reventas a precio facial directamente de los abonados.

2. Grada para aficionados visitantes (SV Elversberg)

Los aficionados visitantes deben comprar las entradas directamente a través de la tienda oficial de entradas del SV Elversberg para asegurarse asientos en la zona designada para visitantes del BORUSSIA-PARK.

3. Plataformas de reventa de terceros

Las plataformas secundarias de entradas como Stubhub ofrecen anuncios disponibles, aunque los precios suelen estar por encima del valor oficial en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga?

Para el partido de Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y SV Elversberg en el BORUSSIA PARK, los precios de las entradas en los mercados oficial y secundario son los siguientes:

Precios oficiales: Directamente desde el portal del club, los precios de las entradas estándar no VIP suelen oscilar entre 15 € y 55 € en las categorías habituales.

Mercado de reventa: En plataformas de terceros como Stubhub, los precios de salida para el acceso básico suelen comenzar en torno a 20 € y 50 € , mientras que los anuncios secundarios medios se sitúan entre 170 € y 300 € en función de la demanda por zona y la disponibilidad.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

El Borussia Moenchengladbach llega al estreno de la Bundesliga con cinco victorias en cinco amistosos de pretemporada, con 20 goles a favor y solo dos en contra en esos encuentros. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Aston Villa el 15 de agosto, mientras que su resultado más contundente llegó con una goleada por 8-0 al Velbert. Esa racha representa un pleno de victorias en su calendario de preparación veraniega.

El Elversberg sumó tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Venció al Lorient por 4-1 en su último amistoso el 15 de agosto y anteriormente le endosó cinco goles al Strasbourg en un triunfo por 5-2. Su única derrota llegó ante el Viktoria Köln 1904 a mediados de julio. En esos cinco encuentros, marcó 12 goles y encajó seis.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg: historial reciente cara a cara

Los dos clubes solo se han enfrentado una vez en los registros disponibles, con victoria por 5-0 del Borussia Moenchengladbach a domicilio ante el Elversberg en la DFB-Pokal en diciembre de 2020. Ese resultado figura como el único dato cara a cara entre ambos equipos, lo que significa que hay un contexto histórico limitado del que tirar antes de su primer enfrentamiento en la Bundesliga.

Cara a cara Empate 1 0 0 DFB-Pokal Elversberg ELV 0 Borussia Mönchengladbach BMG 5 F 5 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

Clasificación del Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

En la tabla de la Bundesliga, el Borussia Moenchengladbach ocupa actualmente la quinta posición, mientras que el Elversberg es séptimo.