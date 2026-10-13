El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate está considerado uno de los duelos entre clubes más intensos y apasionantes del fútbol mundial. Disputado en Buenos Aires, enfrenta a los dos clubes más laureados de Argentina ante decenas de miles de aficionados que cantan y tocan tambores.

¿A qué hora comienza el Boca Juniors-River Plate de la Liga Profesional?

Liga Profesional - Jornada 15 1 nov 2026 - 13:00

Nota: Las fechas y los horarios de los partidos del fútbol argentino pueden cambiar con poca antelación por exigencias de retransmisión y disposiciones de seguridad locales. Confirma siempre el horario definitivo entre 72 y 96 horas antes del comienzo.

¿Cómo comprar entradas para el Boca Juniors-River Plate?

Para entender cómo acceder al Superclásico, hay que conocer tres normas institucionales:

Prioridad para los socios (socios): Boca Juniors funciona mediante un sistema de afiliación al club ( Soy Socio ). El acceso a los partidos se asigna a los socios activos ( socios activos ) según su historial de asistencia ( filtros ). Como la demanda de los socios supera el aforo total del estadio, el club no pone entradas a la venta para el público general en sus taquillas. Verificación de identidad (Tribuna Segura): El Ministerio de Seguridad de Argentina aplica el programa Tribuna Segura en todos los accesos al estadio. Cada asistente debe presentar un documento oficial de identidad con fotografía (el DNI para los argentinos y el pasaporte físico original para los visitantes extranjeros) cuyos datos coincidan con los registrados en la base de datos de entradas en los controles policiales. Formato de la acreditación: El acceso se realiza mediante carnés electrónicos de socio, tarjetas magnéticas físicas o acreditaciones digitales personalizadas con código QR, según la categoría y el sector de la localidad asignada.

Boca Juniors-River Plate de la Liga Profesional: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, sin conocer la derrota en ese periodo. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago en la Liga Profesional el 12 de septiembre, después de imponerse por 1-0 a São Paulo en la Copa Sudamericana el 9 de septiembre. El empate 2-2 frente a Gimnasia Mendoza el 5 de septiembre fue el único partido de esa racha en el que cedió puntos. Boca ha marcado siete goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros.

River Plate ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio por 2-1 ante Atlético Tucumán en la Liga Profesional el 12 de septiembre. En esa racha también venció a Independiente Rivadavia por 3-1 y a Banfield por 3-2, ambos fuera de casa. Su única derrota llegó ante Santa Fe en la Copa Sudamericana. River ha marcado nueve goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

Boca Juniors-River Plate: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Liga Profesional el 19 de abril de 2026, cuando River Plate recibió a Boca Juniors y perdió por 1-0. Antes, en noviembre de 2025, Boca había ganado 2-0 en casa ante River. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Boca Juniors lleva ventaja con tres victorias frente a una de River y un empate, una victoria de Boca por 3-2 en el campo de River en la Copa de la Liga Profesional en abril de 2024.