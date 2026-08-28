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Cómo conseguir entradas para el Auxerre vs Brest: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Auxerre se enfrenta al Brest en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

Auxerre se enfrenta al Brest el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre.

El Auxerre llega con una dinámica positiva en casa para este duelo tras derrotar al Brest por 3-0 en el mismo escenario durante su último enfrentamiento, en marzo de 2026. El Brest intentará cambiar su reciente rendimiento a domicilio en Auxerre, después de haber sufrido derrotas consecutivas por 3-0 en sus dos últimas visitas al Stade de l'Abbé-Deschamps.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Auxerre vs Brest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

El Auxerre vs Brest se disputa en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre, con el saque inicial programado para la hora confirmada que figura a continuación.

crest
Ligue 1 - Jornada 5
Stade de l'Abbe-Deschamps

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Auxerre y Brest el 19 de septiembre en el Stade de l'Abbé-Deschamps, tienes algunas opciones habituales:

  • Plataforma oficial de venta online de entradas del AJ Auxerre: La forma más segura y directa de comprar entradas para la afición local es a través del portal oficial de venta de entradas de la página web del AJ Auxerre. Por lo general, las entradas se ponen a la venta al público unas semanas antes de la fecha del partido, con prioridad anticipada para los abonados.
  • Taquilla del estadio: Si las entradas no se agotan online con antelación, puedes comprar las entradas restantes directamente en las taquillas del Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre en los días previos o el mismo día del partido.
  • Servicios oficiales VIP y hospitality: Para asientos prémium o paquetes hospitality, el AJ Auxerre ofrece entradas oficiales hospitality, como acceso al Club Europe o al Club Yonne, directamente a través de su canal oficial de venta corporativa de entradas.
  • Reventa secundaria de entradas: Plataformas secundarias como StubHub ofrecen entradas de reventa, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal y la disponibilidad depende de vendedores externos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Auxerre y Brest el 19 de septiembre en el Stade de l'Abbé-Deschamps varían según dónde y cuándo las compres:

  • Venta directa oficial (taquilla / web oficial): Los precios estándar al valor nominal para los partidos en casa en el Stade de l'Abbé-Deschamps suelen comenzar en torno a los 10 € a 25 € para admisión general o fondos detrás de la portería, y oscilan entre 35 € y 60 € para asientos centrales en la tribuna principal.
  • Plataformas secundarias de reventa: En mercados secundarios de entradas y revendedores externos como StubHub, los precios para este partido arrancan actualmente entre 66 € y 102 € para entradas estándar, mientras que las opciones prémium o de asientos centrales pueden subir hasta 120 € a 150 €+ en función de la demanda y de las comisiones del vendedor.

Auxerre vs Brest de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre vs Brest

El Auxerre ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue una dura derrota por 5-2 ante el Lens en la Ligue 1 el 22 de agosto, que llegó después de una victoria por 1-0 en un amistoso ante el Werder Bremen. Los dos resultados anteriores fueron empates 1-1 contra Troyes y Sochaux, con una derrota por 1-2 ante Orleans que completó la racha. El Auxerre marcó cinco goles y encajó diez en esos cinco encuentros, con el resultado frente al Lens concentrando la mayor parte de ese daño defensivo.

El Brest ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Le Mans en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primer partido oficial de la nueva temporada. Antes de eso, perdió 2-0 ante el Nottingham Forest en un amistoso y empató 2-2 con el Venezia en otro encuentro de preparación. El Brest marcó ocho goles en esos cinco partidos y encajó nueve, con un empate 3-3 ante el Guingamp que reflejó una pauta de encuentros abiertos y con muchos goles durante toda la pretemporada.

AJA

AJA - Formulario

ORL
L1-2
SOC
D1-1
TRO
D1-1
SVW
W0-1
RCL
L5-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
B29

B29 - Formulario

EAG
D3-3
STB
W1-2
VEN
D2-2
NFO
L2-0
LEM
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Auxerre vs Brest: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo el 21 de marzo de 2026, cuando el Auxerre venció al Brest por 3-0 en el Stade de l'Abbé-Deschamps en la Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos, el Auxerre tiene una clara ventaja con tres victorias por una del Brest, además de un empate. El Auxerre ha marcado diez goles en esos cinco partidos, incluidas dos victorias consecutivas en casa por 3-0, mientras que la única victoria del Brest en esta racha llegó con un triunfo por 2-0 en enero de 2026.

Cara a cara

AuxerreEmpateBrest
2
1
2
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Brest badge
Brest
B29
0
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
F
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Brest badge
Brest
B29
0
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
F
8Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación del Auxerre vs Brest

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LilleLilleLIL
220030+36
W
W
2
MarsellaMarsellaOM
110040+43
W
3
LensLensRCL
110052+33
W
4
LyonLyonOL
110020+23
W
5
MónacoMónacoASM
110010+13
W
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Le MansLe MansLEM
10102201
D
8
RennesRennesREN
10102201
D
9
LorientLorientFCL
10100001
D
10
NizaNizaNCE
10100001
D
11
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
12
TroyesTroyesTRO
10100001
D
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
201123-11
L
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
L
15
AngersAngersSCO
100102-20
L
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
L
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
L
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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