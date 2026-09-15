Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Manchester United: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Manchester United de la Champions League?

El Atlético de Madrid se enfrenta al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, con el saque inicial programado para las 15:00 ET.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid vs Manchester United de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético de Madrid ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 sobre la Real Sociedad en LaLiga, aunque llegó después de derrotas consecutivas contra el Liverpool en la Champions League y el Athletic Club en liga. El Atlético ha marcado nueve goles y ha encajado ocho en esta racha de cinco partidos, lo que refleja a un equipo con capacidad ofensiva, pero con vulnerabilidades defensivas en las últimas semanas.

El Manchester United ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Manchester City en el derbi de la Premier League, un partido rodeado de una importante polémica con el VAR. La mejor actuación reciente del United fue una victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town, y también logró un triunfo por 4-0 frente al Sabah FK en la Champions League. Ha marcado 11 goles y ha encajado cinco en este periodo, aunque su inconsistencia entre competiciones es una tendencia clara.

Atlético de Madrid vs Manchester United: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, que el Manchester United ganó por 2-1. En partidos oficiales, el Atlético de Madrid ha tenido ventaja, al ganar ambos encuentros de su eliminatoria de octavos de final de la Champions League 2021-22, que incluyó un empate 1-1 en el Metropolitano y una victoria por 1-0 en Old Trafford. En los últimos cuatro enfrentamientos registrados, el Atlético suma tres victorias por una del United, con cinco goles totales para cada equipo.