El Athletic Bilbao se enfrenta al Elche el domingo 13 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

El Athletic Bilbao se impuso en su anterior enfrentamiento en la máxima categoría, al derrotar al Elche por 2-1 en casa en febrero de 2026 gracias a un doblete del delantero Gorka Guruzeta. Los primeros registros del cara a cara favorecen al Athletic Bilbao, que ha logrado 5 victorias frente a las 3 del Elche a lo largo de su historial global en LaLiga.

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¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga?

El Athletic Bilbao vs Elche se disputa en San Mamés, en Bilbao, con el horario de inicio aún por confirmar en los listados oficiales de este partido de LaLiga.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 09:00 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga?

Para comprar entradas para un partido Athletic Bilbao vs. Elche en el estadio de San Mamés, sigue estos pasos para asegurarte asientos oficiales:

1. Canal oficial de venta del club

Entradas oficiales del Athletic Club: las entradas para el público general se ponen a la venta directamente en la plataforma oficial de venta de entradas del club entre 2 y 4 semanas antes del partido.

Preventa Club Athletic : Los miembros inscritos en el programa Club Athletic reciben acceso anticipado a los asientos antes de la venta estándar al público.

Taquillas de San Mamés : Situadas en el estadio, las entradas que queden sin vender salen a la venta físicamente 1-2 días antes del día del partido y el día del saque inicial.

2. Vendedores secundarios y de hospitality

Hospitality VIP oficial : Los paquetes de la zona VIP, que incluyen asientos premium, acceso a salón privado y catering, pueden reservarse con mucha antelación a través del sitio oficial de entradas del Athletic Club.

Mercados secundarios : Si las entradas de admisión general se agotan, las entradas suelen aparecer en proveedores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga?

Los precios de las entradas para un partido Athletic Bilbao vs Elche en San Mamés varían en función de los canales de compra, la ubicación del asiento y la demanda:

Precios estándar de las entradas (venta oficial del club)

Fondos (Fondo Norte / Fondo Sur) : ~30 € a 50 €

Anillo superior de lateral (Preferencial / Lateral High) : ~55 € a 90 €

Tribuna principal de lateral (Tribuna Principal / Central) : ~85 € a 140 £

Precios de reventa y mercados secundarios

Si las entradas estándar se agotan a través de los canales oficiales, en plataformas secundarias de intercambio de entradas, como StubHub, o en revendedores de viajes autorizados, los precios habituales oscilan entre:

Entrada básica / detrás de la portería : ~60 € a 80 €

Vista lateral / tribuna principal : ~80 € a 140 €

Paquetes VIP y hospitality (incluyen asientos premium y acceso a salón/catering): ~250 € a 450 €+ por entrada

Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Bilbao vs Elche

El Athletic Bilbao ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única victoria llegó en un amistoso de pretemporada contra el Burgos CF, al que ganó por 3-0. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 1-3 frente al Sevilla en LaLiga el 22 de agosto, y también perdió por 3-1 ante el Real Zaragoza y por 1-0 frente al Atalanta en amistosos. A lo largo de esos cinco partidos, Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

El Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un empate en LaLiga y tres empates en amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-5 ante el Barcelona el 23 de agosto, después de empatar 1-1 con el Deportivo de A Coruna en su primer partido de LaLiga. El Elche empató 2-2 con el Cordoba, 2-2 con el Al-Ain y 0-0 con el Johor Darul Ta'zim en la preparación de la temporada. A lo largo de esos cinco partidos, el Elche marcó cinco goles y encajó nueve.

Athletic Bilbao vs Elche: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 20 de febrero de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó 2-1 en casa en LaLiga. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 en casa del Elche en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Athletic Bilbao ha ganado tres veces y el Elche una, con un empate también en el registro, marcando diez goles en total y encajando cinco.

Clasificación del Athletic Bilbao vs Elche

En la clasificación inicial de LaLiga 2026/27, el Athletic Bilbao es 18.º y el Elche ocupa la 15.ª posición.