El Aston Villa se enfrenta al Brentford el sábado 10 de octubre de 2026 en Villa Park, en Birmingham.

El Brentford llega a este partido tras haber ganado el anterior enfrentamiento liguero por 1-0 contra el Aston Villa en Villa Park en febrero de 2026. Las estadísticas históricas entre ambos muestran un duelo competitivo entre los dos clubes, con 8 empates en 18 enfrentamientos totales.

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¿Cuándo es el saque inicial del Aston Villa vs Brentford de la Premier League?

El Aston Villa vs Brentford se disputa en Villa Park, en Birmingham.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Brentford de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Aston Villa y Brentford en Villa Park, sigue estas principales opciones de compra:

Sitio web oficial del club (Aston Villa FC) : Compra directamente en el portal oficial de entradas del Aston Villa. Las entradas se ponen a la venta en ventanas escalonadas: la prioridad corresponde primero a los Claret Members oficiales, después a los abonados de temporada, que pueden comprar entradas adicionales para invitados, y finalmente a una ventana de venta general para el inventario restante. Todas las entradas de local se emiten digitalmente a través de la aplicación oficial del Aston Villa para Apple Wallet o Google Wallet.

Entradas para aficionados visitantes (Brentford FC) : Si apoyas al Brentford, las entradas del cupo visitante deben comprarse directamente a través del sitio web oficial de entradas del Brentford por parte de miembros oficiales registrados.

Hospitalidad y asientos premium : La hospitalidad de día de partido, los paquetes VIP y las opciones de General Admission Plus (GA+) pueden reservarse directamente a través de la división oficial de hospitality del Aston Villa. Por lo general, estas entradas no requieren un historial previo de membresía.

Mercados secundarios de entradas : Si las entradas oficiales de admisión general están agotadas, a menudo hay entradas disponibles en plataformas agregadoras del mercado secundario, como StubHub. Ten en cuenta que los precios en las plataformas secundarias pueden fluctuar en función de la demanda del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Brentford de la Premier League?

Para el partido de Premier League entre Aston Villa y Brentford en Villa Park, los precios oficiales de las entradas de admisión general compradas directamente al club se sitúan aproximadamente en los siguientes valores faciales:

Precios estándar para adultos

Zona 1 (vistas centrales en los laterales largos): 62,00 £ - 86,50 £

Zona 2: 56,00 £ - 81,00 £

Zona 3: 51,50 £ - 75,00 £

Zona 4 (gradas altas / esquinas): 49,50 £ - 61,00 £

Tarifas reducidas y para júnior

Seniors (mayores de 66) y adultos jóvenes (menores de 21): 33,00 £ - 65,00 £

Júnior (menores de 18 / menores de 14): 14,50 £ - 61,50 £

Opciones de hospitality

Hospitality de día de partido y paquetes VIP: Las opciones de General Admission Plus (GA+) y los paquetes premium con sala privada arrancan en 130 £ y llegan hasta 350 £+ por persona.

Aston Villa vs Brentford de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa vs Brentford

El Aston Villa ha perdido sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones, con un balance de cero victorias, cero empates y cinco derrotas. Su último encuentro fue una derrota en casa por 1-0 ante el Arsenal en la Premier League el 31 de agosto, y cayó por 4-0 ante el Brighton en su anterior partido liguero. El Villa también ha sufrido derrotas contra el Borussia Moenchengladbach y el Bayern de Múnich en pretemporada, y perdió ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA. En esos cinco partidos, el Villa marcó tres goles y encajó diez.

El Brentford atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en casa del Leeds United el 30 de agosto, pero antes de eso derrotó al Tottenham Hotspur por 3-0 en la Premier League y aplastó al Eintracht Frankfurt por 7-0 en un amistoso de pretemporada. Las Bees también ganaron por 6-1 en casa del Birmingham City en la Carabao Cup. En sus últimos cinco encuentros, el Brentford marcó 15 goles y encajó dos.

Aston Villa vs Brentford: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó con victoria del Brentford por 0-1 en Villa Park en la Premier League el 1 de febrero de 2026. En los últimos cinco duelos directos, el Brentford ha ganado tres, el Aston Villa ha ganado uno y un partido terminó en empate, un 1-1 en la Carabao Cup en septiembre de 2025. La única victoria del Villa en esa racha llegó con un triunfo a domicilio por 1-0 en casa del Brentford en marzo de 2025.