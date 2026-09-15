Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Lille: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

Compra entradas para el Arsenal vs Lille:

🎟️ Entradas Arsenal vs Lille: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Arsenal: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Lille: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Entradas de la Champions League: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Entradas por menos de 150 €: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Paquetes hospitality y entradas: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para la zona familiar: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para la sección de aficionados visitantes: COMPRAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para el Emirates Stadium: COMPRAR ENTRADAS

¿Cuándo es el saque inicial del Arsenal vs Lille de la Champions League?

El Arsenal vs Lille se juega en el Emirates Stadium de Londres.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal vs Lille en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal vs Lille

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y uno en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, y también logró un triunfo por 1-0 ante el Nápoles en la Champions League. Antes, venció al Chelsea por 2-1 y al Aston Villa por 1-0 en la Premier League, y derrotó al Coventry City por 3-0. El Arsenal ha dejado su portería a cero en varios de esos cinco encuentros.

El Lille ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido uno en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Troyes en la Ligue 1, después de una derrota por 3-2 ante el Real Betis en la Champions League. También empató 2-2 con el Paris Saint-Germain y ganó 1-0 a domicilio ante el Toulouse durante ese periodo.

Arsenal vs Lille: historial reciente de enfrentamientos directos