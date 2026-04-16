Cómo conseguir entradas para el Arsenal-Atlético de Madrid: precios de la Liga de Campeones, información del partido del 5 de mayo, hora de inicio y más

El Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres el martes 5 demayo, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.

El Arsenal lidera la Premier League y el Atlético es cuarto en La Liga; ambos ven la final a su alcance.

GOAL te cuenta cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid?

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid?

A excepción de la final, la UEFA no vende entradas para los partidos de la Liga de Campeones.

Al ser la vuelta de semifinales, estos boletos son de los más difíciles de conseguir en la historia reciente del club. Las localidades reservadas para socios ya se agotaron.

Canales oficiales : Portal de entradas de Arsenal.com (agotadas).

: Portal de entradas de Arsenal.com (agotadas). Mercados secundarios : plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora.

: plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora. Servicios VIP: los paquetes Club Level y Executive Box, desde 1.595 £ hasta más de 12.000 £ por suite privada, son la única opción directa del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Atlético de Madrid de la Liga de Campeones?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA depende de los equipos, el estadio y la ronda del torneo.

La alta demanda ha llevado los precios a niveles récord. En reventa, los abonos para las gradas Clock End y North Bank arrancan en unos 245 £.

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios.

Si buscas entradas de última hora, hay opciones disponibles en plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué se puede esperar del Arsenal contra el Atlético de Madrid?

El Arsenal llega en plena forma en su lucha por un histórico doblete de la Premier League y la Champions, tras haber consolidado recientemente su liderazgo en la liga nacional con una contundente victoria por 2-0 sobre el Sporting de Lisboa el 11 de abril.

Para Mikel Arteta es el último escollo antes de una posible primera Champions, y los Gunners quieren hacer del Emirates una fortaleza.

El Arsenal recuerda su último duelo con el Atlético en el Emirates el 21 de octubre: ganó 4-0, pero el marcador no reflejó lo disputado del encuentro.

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