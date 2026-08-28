Cómo conseguir entradas para el Angers vs Troyes: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Angers se enfrenta a Troyes el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Raymond Kopa, en Angers.

Ambos equipos buscarán ganar impulso en este arranque de temporada para asegurarse puntos cruciales en la clasificación nacional. En su anterior enfrentamiento oficial, en abril de 2024, Angers logró una victoria por 2-1 ante Troyes.

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¿Cuándo es el saque inicial del Angers vs Troyes de la Ligue 1?

El Angers vs Troyes se disputa en el Stade Raymond Kopa, en Angers, con el saque inicial programado para esta jornada de Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 11:00 Stade Raymond Kopa

¿Cómo comprar entradas para el Angers vs Troyes de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido Angers SCO vs ESTAC Troyes del 19 de septiembre de 2026, puedes adquirirlas a través de las siguientes opciones principales:

Taquilla oficial del Angers SCO: Dado que Angers es el anfitrión del partido en el Stade Raymond Kopa, la opción más segura y directa es comprarlas a través del portal oficial de venta online del Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Taquillas oficiales del estadio: Dependiendo de la disponibilidad, las entradas también pueden venderse directamente en las taquillas del Stade Raymond Kopa en los días previos al partido. Mercados secundarios de entradas: Si las localidades oficiales se agotan, agregadores de entradas y plataformas de reventa como StubHub también ofrecen entradas disponibles.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers vs Troyes de la Ligue 1?

Para el próximo partido Angers SCO vs ESTAC Troyes en el Stade Raymond Kopa, los precios de las entradas suelen variar dependiendo de si las compras a precio oficial o a través de mercados secundarios.

Taquilla oficial (precio de venta oficial): Las entradas estándar para partidos de Ligue 1 en Angers suelen oscilar entre 15 € y 65 € en las categorías habituales de asiento, como la Tribune Coubertin o la Tribune Colombier detrás de las porterías, hasta la central Tribune Saint-Léonard o la Tribune Jean-Bouin.

Mercados secundarios y reventa: En plataformas de reventa y venta de entradas como StubHub, las entradas más baratas parten de unos 35 € a 40 € , con un precio medio en las categorías estándar situado en torno a 80 € a 90 € en función de la visibilidad y la demanda.

Paquetes VIP y hospitality: Las opciones premium de hospitality para el día de partido, como el acceso a salones especializados como Salon Colombier o asientos VIP, suelen partir de 80 € a 180 €+ por entrada.

Angers vs Troyes, Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Angers vs Troyes

Angers ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con un resultado correspondiente a un encuentro oficial. Su duelo más reciente fue una derrota por 0-2 ante Lille en la Ligue 1 el 23 de agosto. En pretemporada, venció a Paris FC por 3-2 y a Lorient por 2-1, mientras que sufrió una derrota por 2-3 ante Le Mans. También abrió su calendario de amistosos con una victoria por 2-1 sobre Creteil. En esos cinco partidos, Angers marcó nueve goles y encajó nueve.

Troyes ha registrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con Paris FC en la Ligue 1 el 22 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 tanto con Panetolikos como con Auxerre en pretemporada, venció a GOAL FC por 5-2 y ganó 3-0 ante Grenoble. Troyes marcó nueve goles y encajó dos en esa racha de cinco partidos, incluidas dos porterías a cero.

Angers vs Troyes: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 20 de abril de 2024, cuando Angers derrotó a Troyes por 2-1 en un partido de Ligue 2 en el Stade Raymond Kopa. Antes de eso, Troyes recibió a Angers en diciembre de 2023 y perdió por 1-4. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Angers ha ganado tres veces por una de Troyes, con un partido que terminó en empate, y Angers ha marcado 10 goles frente a los siete de Troyes en esos encuentros.