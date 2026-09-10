Cómo conseguir entradas para el Alemania vs Serbia: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Alemania recibe a Serbia en el Allianz Arena de Múnich el jueves 1 de octubre, mientras Jurgen Klopp continúa dando sus primeros pasos al frente de Alemania en la UEFA Nations League 2026/27. Ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de vuelta en el estadio Rajko Mitić de Belgrado en noviembre, con ambos encuentros formando parte del calendario del Grupo A2 de la Liga A, que también incluye a Países Bajos y Grecia.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Alemania vs Serbia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Alemania vs Serbia de la UEFA Nations League A?

El Alemania vs Serbia se juega en el Allianz Arena de Múnich, y por el momento no hay información oficial de retransmisión disponible para este partido.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Allianz Arena

¿Dónde comprar entradas para el Alemania vs Serbia?

Las entradas para el partido de Múnich se ponen primero a la venta a través de los canales oficiales de venta de entradas de la DFB, con prioridad normalmente para los socios antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación de Fútbol de Serbia son el equivalente para el partido de vuelta en Belgrado.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez cierran los periodos de prioridad para socios, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Precios reducidos – la DFB ofrece descuentos de hasta el 50 por ciento para niños, mayores y espectadores con discapacidad, además de un pequeño descuento para los socios del Bayern de Múnich

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario – StubHub es tu mejor opción si las entradas disponibles en el sitio oficial están agotadas

Dado que el proyecto de reconstrucción de Klopp está generando un interés considerable, se recomienda reservar pronto para ambos partidos de esta eliminatoria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania vs Serbia?

Los precios oficiales para el partido de Múnich a través de la DFB arrancan en torno a los 65 €, con entradas divididas en cinco categorías en todo el Allianz Arena, hasta llegar a los asientos centrales prémium, disponibles a precio oficial mientras haya cupo. Los precios oficiales de la Federación de Fútbol de Serbia se aplican del mismo modo para el partido de vuelta en Belgrado.

StubHub es tu mejor opción si las entradas disponibles en el sitio oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Múnich): las entradas en el mercado secundario arrancan desde solo 27 €, aunque los precios varían significativamente según la categoría del asiento y el vendedor

Asientos de gama media (Múnich): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Belgrado: por lo general, más asequible a precio oficial que una noche en el Allianz Arena, aunque la oferta puede reducirse a medida que se acerca el encuentro

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca la fecha, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

StubHub es tu mejor opción si las entradas disponibles en el sitio oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asientos para el partido de ida en el Allianz Arena de Múnich, así como entradas para el partido de vuelta en Belgrado.

Alemania vs Serbia UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Alemania y Serbia

Alemania ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Paraguay en la Copa del Mundo el 29 de junio, que supuso su eliminación. También perdió 2-1 ante Ecuador anteriormente en el torneo, aunque mostró calidad ofensiva con un 7-1 sobre Curazao y una victoria por 2-1 contra Costa de Marfil. En esos cinco partidos, Alemania marcó 13 goles y encajó siete.

Serbia ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 5-1 ante México, y también perdió 3-0 tanto ante Cabo Verde como ante España. Sus dos victorias llegaron contra Arabia Saudí y Letonia, ambas por 2-1. Serbia marcó ocho goles y encajó 14 en esos cinco partidos.

Alemania vs Serbia: historial reciente de enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre ambos equipos se produjo en marzo de 2019, cuando Alemania y Serbia empataron 1-1 en un amistoso. En los cuatro enfrentamientos directos registrados, Alemania ha ganado dos, Serbia ha ganado uno y uno terminó en empate. La única victoria de Serbia llegó en la Copa del Mundo de 2010, un triunfo por 1-0 el 18 de junio en la fase de grupos.



