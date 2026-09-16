Cómo conseguir entradas para el Alemania vs Serbia: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Alemania recibe a Serbia en un apasionante partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Allianz Arena de Múnich el 1 de octubre de 2026. Este duelo promete fútbol internacional de primer nivel, con dos grandes naciones europeas frente a frente en un importante encuentro competitivo.

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¿Cuándo es el saque inicial de Alemania vs. Serbia en la UEFA Nations League A?

El Alemania vs. Serbia comienza el jueves 1 de octubre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, y por el momento no hay información oficial de retransmisión disponible para este partido.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Allianz Arena

¿Dónde comprar entradas para el Alemania vs. Serbia?

Las entradas pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas de la DFB, que actúa como distribuidor principal para los partidos de la selección alemana como local. El sitio oficial es la primera opción para conseguir entradas a su precio original durante las fases de preventa y venta general.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son una buena alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania vs. Serbia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la DFB parten de 35 € para la entrada general en asientos de categoría 4, y aumentan en función de la vista y de la categoría seleccionada en el Allianz Arena.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa arrancan actualmente en 132 € por asiento, según la disponibilidad, la ubicación del asiento y la demanda en tiempo real.

Alemania vs. Serbia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Alemania y Serbia

Alemania ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante Paraguay en el Mundial el 29 de junio, un resultado que supuso su eliminación del torneo. En esa misma racha también logró una victoria por 7-1 sobre Curacao y un triunfo por 2-1 frente a Ivory Coast, con 13 goles a favor en total y siete en contra.

Serbia también ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 5-1 ante México, y también perdió 3-0 tanto contra Cabo Verde como contra España. Sus victorias llegaron frente a Saudi Arabia y Latvia, ambas por 2-1. Serbia marcó ocho goles y encajó 14 en esos cinco partidos.

Alemania vs. Serbia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en marzo de 2019, cuando Alemania y Serbia empataron 1-1 en un amistoso. En los cuatro enfrentamientos directos registrados, Alemania ha ganado dos, Serbia ha ganado uno y uno terminó en empate. La única victoria de Serbia en estos datos llegó en el Mundial de 2010, un triunfo por 1-0 el 18 de junio en la fase de grupos.



