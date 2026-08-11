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1ª División
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Al-Taawoun Club Stadium
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Book Al-Taawoun vs Al Khaleej Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al-Taawoun vs Al Khaleej: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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Tickets
1ª División
Al-Taawoun
Al Khaleej

Al-Taawoun se enfrenta a Al Khaleej en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

El Al-Taawoun recibe al Al-Khaleej en su estadio de Buraidah, en el arranque de la campaña 2026/27 de la Saudi Pro League para ambos clubes, y las entradas ya están a la venta para los aficionados que quieran seguir la acción en directo. Ambos equipos afrontan la nueva temporada con el objetivo de dar continuidad a sus sólidas campañas recientes, con un historial de enfrentamientos directos ya consolidado que a menudo ha dejado duelos igualados y muy competidos entre ambos.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Taawoun vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 1
Al-Taawoun Club Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Taawoun vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abran los periodos de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la app WeBook, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial y pueden ser limitadas para los aficionados que no tengan una membresía en alguno de los dos clubes. Al tratarse de un partido de la jornada inaugural, se espera que la demanda aumente de forma constante, por lo que reservar con antelación a través deTicomboes una forma inteligente de evitar quedarte sin tu asiento preferido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Taawoun vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos de banda suelen situarse entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y de hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los inicios de temporada, los precios pueden variar a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al-Taawoun vs Al Khaleej de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Taawoun vs Al Khaleej

ALT

ALT - Formulario

ITT
L0-2
ALS
W1-5
AHL
L1-2
ALR
D1-1
ALH
L2-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALK

ALK - Formulario

DHA
W0-2
HIL
L1-2
ALI
L0-5
ALA
L3-1
AHL
L1-4
Gol marcado (encajado)
5/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al-Taawoun vs Al Khaleej: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al-TaawounEmpateAl Khaleej
3
1
1
1ª División
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
F
King Cup
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
F
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
F
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
F
1ª División
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
F
5Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación del Al-Taawoun vs Al Khaleej

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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