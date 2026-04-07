Cómo conseguir entradas para el Al-Nassr - Al-Ettifaq: calendario de la Liga Profesional Saudí, precios, información sobre los asientos y mucho más

La lucha por el título de la Liga Profesional Saudí se recrudece, ya que el Al-Nassr FC recibe al Al-Ettifaq Club en Riad para un enfrentamiento de alto riesgo.

El Al-Nassr FC, liderado por el legendario Cristiano Ronaldo, busca mantener su dominio en casa en el Al-Awwal Park y consolidar su posición en lo más alto de la tabla. Históricamente, estos dos equipos han protagonizado partidos espectaculares, y el Al-Ettifaq Club suele ser un obstáculo difícil de superar para el gigante de Riad.

Tanto si buscas entradas generales asequibles como una experiencia VIP, GOAL tiene toda la información y las instrucciones para conseguir tus entradas ahora mismo.

¿Cuándo es el partido de la Liga Profesional Saudí entre el Al-Nassr y el Al-Ettifaq?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Viernes, 24 de abril de 2026, 21:00 AST Al-Nassr FC contra Al-Ettifaq Club Al-Awwal Park, Riad Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre el Al-Nassr y el Al-Ettifaq

La principal vía para adquirir entradas es a través del portal oficial de venta de entradas del Al-Nassr FC y de la plataforma webook.com, utilizada por toda la liga. Estas plataformas gestionan la mayor parte de las entradas destinadas a la venta general.

Sin embargo, debido a la inmensa popularidad de Cristiano Ronaldo y al gran interés que suscita este partido, estas entradas pueden agotarse a los pocos minutos de salir a la venta.

Para los aficionados que se queden sin entradas en la venta inicial, los mercados secundarios como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir entradas. Los precios en los mercados secundarios pueden variar en función de la demanda, así que asegúrate de comprobar los precios al realizar la reserva.

¿Qué se puede esperar del Al-Nassr vs Al-Ettifaq?

El Al-Nassr FC está en un estado de forma brillante, habiendo marcado 18 goles en sus últimos cinco partidos, liderado por el implacable Cristiano Ronaldo y el creativo João Félix. Su capacidad para dominar la posesión en el Al-Awwal Park lo convierte en un rival formidable para cualquier equipo de la Liga Profesional Saudí.

El Al-Ettifaq Club, sin embargo, es conocido por su resistencia y tiene la capacidad de hacer daño a los rivales al contraataque. Con Georginio Wijnaldum controlando el ritmo en el centro del campo, cuenta con la experiencia necesaria para soportar la presión de un público hostil en Riad.

Históricamente, este enfrentamiento rara vez es un partido de sentido único. En sus encuentros más recientes, hemos visto resultados como un empate 2-2 en diciembre de 2025 y una emocionante victoria por 3-2 del Al-Ettifaq a principios de 2025. Otro resultado destacable fue la contundente victoria por 3-0 del Al-Nassr a finales de 2024.

Entradas para el Al-Nassr vs Al-Ettifaq de la Liga Profesional Saudí: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos del Al-Nassr FC están escalonados para adaptarse a todos los presupuestos, con precios que parten de tan solo 15 SAR para determinadas categorías promocionales.

Sin embargo, para un partido de la Liga Profesional Saudí de tanto renombre como este, las entradas generales suelen oscilar entre 50 y 250 SAR.

En mercados secundarios como StubHub, los precios pueden variar en función de la proximidad a la fecha del partido y la ubicación del asiento.

Asegúrate siempre de comprar en una fuente de confianza para garantizar tu entrada al estadio.

Cómo conseguir entradas VIP para el partido Al-Nassr vs Al-Ettifaq de la Liga Profesional Saudí

Los paquetes VIP para los partidos en el Al-Awwal Park ofrecen una experiencia de partido superior, que incluye asientos premium, acceso exclusivo a la sala VIP y catering gourmet.

Los precios de los paquetes VIP pueden oscilar entre 1.500 y 5.000 SAR, dependiendo del nivel de lujo y de los servicios incluidos.

Para conseguirlos, los aficionados deben consultar las secciones «Platinum» o «VIP» en la página web oficial de venta de entradas del Al-Nassr o en la página web del Al-Awwal Park.

Al-Nassr FC vs Al-Ettifaq Club: Partidos recientes entre ambos equipos

Fecha Competición Calendario Resultado 30 de diciembre de 2025 Liga Profesional de Arabia Saudí Al-Ettifaq vs Al-Nassr 2-2 21 de febrero de 2025 Liga Profesional de Arabia Saudí Al-Nassr vs Al-Ettifaq 2-3 20 de septiembre de 2024 Liga Profesional de Arabia Saudí Al-Ettifaq vs Al-Nassr 0-3 22 de diciembre de 2023 Liga Profesional de Arabia Saudí Al-Nassr vs Al-Ettifaq 3-1 14 de agosto de 2023 Liga Profesional de Arabia Saudí Al-Ettifaq vs Al-Nassr 2-1

Todo lo que necesitas saber sobre el Al-Awwal Park

El Al-Awwal Park está situado en el campus de la Universidad Rey Saud, en Riad, y es el animado estadio del Al-Nassr FC.

Con una capacidad aproximada de 25 000 espectadores, es un estadio específico para fútbol, lo que significa que no hay pista de atletismo entre los aficionados y el campo.

Para los visitantes, la mejor forma de llegar al estadio es mediante servicios de transporte compartido como Uber o Careem, ya que el aparcamiento situado justo al lado del recinto se llena horas antes del inicio del partido.

El recinto ofrece una gran variedad de opciones de comida y bebida, y está totalmente equipado para la venta de entradas digitales. Asegúrate de que tu teléfono esté completamente cargado, ya que la mayoría de las entradas se envían a través de la aplicación webook o por correo electrónico en forma de códigos QR para el acceso móvil.

El estadio está dividido en varias categorías, con las secciones para familias y personas solas claramente señalizadas para garantizar un entorno cómodo para todos los asistentes.