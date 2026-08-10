Al Nasr Dubai abre su campaña 2026/27 de la UAE Pro League en casa ante Ittihad Kalba el viernes 14 de agosto de 2026, y las entradas ya están a la venta para el partido inaugural de la temporada en el estadio Al Maktoum. Es el primer encuentro oficial del nuevo curso para ambos equipos y una oportunidad para que los aficionados vean al Al Nasr, el club más antiguo de los EAU, arrancar su campaña en casa.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Nasr vs Kalba, incluido el horario del saque inicial, los precios de las entradas y la mejor manera de comprarlas por internet.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba de la Arabian Gulf League?

1ª División - Jornada 1 14 ago 2026 - 10:10

¿Cómo comprar entradas para el Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba de la Arabian Gulf League?

Las entradas para el Al Nasr vs Kalba ya se pueden comprar por internet a través de Platinumlist, la plataforma oficial de venta de entradas encargada de las ventas para este partido. Comprar online con antelación es la forma más sencilla y fiable de garantizar tu asiento.

Platinumlist ofrece confirmación instantánea y varias categorías de asientos, incluida la opción de entrada general Casual Ticket Office.

Las entradas también se pueden comprar en las taquillas del estadio Al Maktoum el día del partido, sujetas a disponibilidad.

Al tratarse del partido inaugural de la nueva temporada, se espera una buena demanda, por lo que se recomienda comprar antes del día del encuentro para asegurar el asiento preferido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba de la Arabian Gulf League?

Las entradas para el Al Nasr vs Kalba están entre las opciones de fútbol en directo más asequibles de Dubái, con precios en la grada local desde solo 20 AED, lo que lo convierte en una opción fácil para un plan de día de partido.

Al Nasr Blues (categoría 3): desde 20 AED , la opción de entrada general más barata en la grada local.

Al Nasr Victory (categoría 2): 30 AED , que cubre las secciones 14, 15 y 16.

Premium A: 50 AED , para asientos elevados más cerca de la línea de medio campo.

Al Nasr Loyals: 250 AED , la categoría local más alta, que ofrece las mejores vistas del estadio.

Los aficionados visitantes en la categoría 3 (sección 19) pueden esperar entradas desde 20 AED .

Varias categorías ya se estaban vendiendo rápidamente en la página oficial de reservas, por lo que se recomienda comprar pronto a los aficionados que quieran un asiento concreto. Para la forma más barata posible de entrar, Al Nasr Blues (categoría 3) a 20 AED es la opción con mejor relación calidad-precio para este partido.

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Clasificación del Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba



