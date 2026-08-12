El Al-Kholood recibe al Al-Taawoun en el Al-Hazem Club Stadium de Ar Rass, en un duelo que se reaviva con un punto extra de morbo gracias a Hattan Bahebri, que se unió al Al-Kholood procedente del Al-Taawoun el verano pasado y no tardó en asistir en el gol de la victoria contra su antiguo club cuando ambos equipos se enfrentaron en abril. El Al-Kholood firmó una temporada para el recuerdo en 2025/26, al terminar 13º en la clasificación y alcanzar la final de la King's Cup, mientras que el Al-Taawoun logró una meritoria sexta plaza y la clasificación continental a través de la AFC Champions League Two.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 2 22 ago 2026 - 12:10 King Abdullah Stadium, Buraydah

¿Cómo comprar entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser miembro oficial del club ni de esperar a que se abra un periodo de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la aplicación WeBook, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Con ambos clubes tras campañas alentadoras y una auténtica subtrama con el regreso de Bahebri para medirse a su antiguo equipo, reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a los 30 SAR y llegar hasta los 90 SAR a través de los canales oficiales.

Las categorías prémium y de asientos junto a la banda suelen oscilar entre los 250 SAR y los 600 SAR.

Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden cambiar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

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