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1ª División
team-logoAl Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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Tickets
1ª División
Al Kholood
Al-Taawoun

Al Kholood se enfrenta a Al-Taawoun en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

El Al-Kholood recibe al Al-Taawoun en el Al-Hazem Club Stadium de Ar Rass, en un duelo que se reaviva con un punto extra de morbo gracias a Hattan Bahebri, que se unió al Al-Kholood procedente del Al-Taawoun el verano pasado y no tardó en asistir en el gol de la victoria contra su antiguo club cuando ambos equipos se enfrentaron en abril. El Al-Kholood firmó una temporada para el recuerdo en 2025/26, al terminar 13º en la clasificación y alcanzar la final de la King's Cup, mientras que el Al-Taawoun logró una meritoria sexta plaza y la clasificación continental a través de la AFC Champions League Two.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprar online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

¿Cómo comprar entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser miembro oficial del club ni de esperar a que se abra un periodo de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la aplicación WeBook, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Con ambos clubes tras campañas alentadoras y una auténtica subtrama con el regreso de Bahebri para medirse a su antiguo equipo, reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a los 30 SAR y llegar hasta los 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías prémium y de asientos junto a la banda suelen oscilar entre los 250 SAR y los 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.
  • Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden cambiar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Kholood vs Al-Taawoun

ALK

ALK - Formulario

ITT
D0-0
HIL
L1-2
ALA
D0-0
AHL
L3-0
ALF
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ALT

ALT - Formulario

ITT
L0-2
ALS
W1-5
AHL
L1-2
ALR
D1-1
ALH
L2-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Kholood vs Al-Taawoun: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al KholoodEmpateAl-Taawoun
1
1
2
1ª División
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
F
1ª División
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

Clasificación del Al Kholood vs Al-Taawoun

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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