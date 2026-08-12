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1ª División
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl Shabab
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Khaleej
Al Shabab

Al Khaleej se enfrenta a Al Shabab en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Khaleej recibe a Al-Shabab en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium de Dammam, en una reedición de un duelo que Al-Khaleej ganó por 1-0 la última vez que ambos equipos se enfrentaron, allá por enero. Al-Khaleej firmó una sólida campaña 2025/26 con Georgios Donis, al acabar octavo con Joshua King liderándole hacia un puesto en la mitad alta de la tabla, mientras que Al-Shabab vivió una temporada de contrastes con Imanol Alguacil, al alcanzar la final de la Gulf Club Champions League como subcampeón pese a terminar en la zona media a nivel doméstico.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo empieza el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del inicio. Dada la creciente reputación de Al-Shabab con Alguacil y el propio progreso constante de Al-Khaleej, reservar pronto a través de Ticomboes una forma sensata de asegurarte el asiento que prefieras.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y de hospitality, con acceso a sala y catering incluidos, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticomboes la mejor forma de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Khaleej vs Al Shabab

ALK

ALK - Formulario

DHA
W0-2
HIL
L1-2
ALI
L0-5
ALA
L3-1
AHL
L1-4
Gol marcado (encajado)
5/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALS

ALS - Formulario

ALT
L1-5
ALN
L2-4
NEO
L2-1
ITT
W3-2
ANA
L1-0
Gol marcado (encajado)
7/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al Khaleej vs Al Shabab: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al KhaleejEmpateAl Shabab
1
2
2
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
5
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
F
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
F
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Al Khaleej vs Al Shabab

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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