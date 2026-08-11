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1ª División
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King Abdullah Sports City
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Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets

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Cómo conseguir entradas para el Al Ittihad vs Al Kholood: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
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Al Kholood

Al Ittihad se enfrenta a Al Kholood en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Ittihad recibe a Al-Kholood en el estadio Alinma de Yeda en la jornada inaugural de la temporada 2026/27 de la Saudi Pro League, y es un partido que significa cosas muy distintas para cada club. Para Al-Ittihad, es el primer encuentro de un proyecto de reconstrucción: Sergio Conceicao se marchó de mutuo acuerdo tras acabar quinto y completar una temporada sin títulos, y el club ha apostado por el técnico alemán Jens Wissing, de 38 años, que llega con apenas siete meses de experiencia al frente de un primer equipo, pero con una auténtica carta de presentación, después de haber guiado recientemente a Gamba Osaka al título de la AFC Champions League Two, superando a Al-Nassr en el camino.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 1
King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin tener que depender de los niveles oficiales de membresía del club ni esperar a que se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • La entrada estándar a través de los canales oficiales suele oscilar entre 50 SAR y 125 SAR.
  • Las categorías de asientos premium suelen oscilar entre 300 SAR y 700 SAR.
  • Las zonas VIP y Gold Lounges, con hospitality y catering incluidos, parten de unos 1.800 SAR.
  • Como ocurre con la mayoría de los partidos de apertura de temporada, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto con Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Ittihad vs Al Kholood de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad vs Al Kholood

ITT

ITT - Formulario

DHA
W2-1
ALI
W1-3
ALS
L3-2
ALQ
L1-5
MAL
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ALK

ALK - Formulario

ITT
D0-0
HIL
L1-2
ALA
D0-0
AHL
L3-0
ALF
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Al Ittihad vs Al Kholood: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al IttihadEmpateAl Kholood
3
1
1
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
F
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
F
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Al Ittihad vs Al Kholood

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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