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1ª División
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Hilal vs Al Ittihad Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Hilal
Al Ittihad

Al Hilal se enfrenta a Al Ittihad en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al Hilal recibe a Al Ittihad en el Kingdom Arena de Riad en uno de los partidos más esperados de la temporada de la Saudi Pro League, un enfrentamiento entre dos de los clubes más laureados del país que tiene su propia condición de Clásico. Al Hilal llega a este choque con la intención de resarcirse tras acabar subcampeón la temporada pasada, mientras que Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, viaja a Riad con el nuevo entrenador Jens Wissing al mando en busca de reconstruirse tras una campaña decepcionante.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 8
Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de StubHub, que ofrece opciones de asientos verificados para el Al Hilal vs Al Ittihad con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar por internet te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de los niveles oficiales de membresía del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de entradas de Al Hilal, aunque para un partido de esta magnitud, con dos de los clubes más exitosos y con mayor apoyo de la liga, las asignaciones oficiales tienden a agotarse con enorme rapidez una vez que salen a la venta, por lo general una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través del mercado secundario es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

Dada la calidad que habrá sobre el césped, desde los fichajes veraniegos de Al Hilal hasta la continua dependencia de Al Ittihad de Benzema, este Clásico apunta a ser una de las entradas más demandadas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

En líneas generales, las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, aunque es probable que los precios para un partido de esta magnitud estén muy por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 50 y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 y 1.500 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a sala y el catering, pueden superar los 1.500 SAR en partidos de alto perfil como este.

En el mercado secundario, como StubHub, las entradas disponibles más baratas para este partido ofrecen el mejor punto de acceso en términos de valor para los aficionados que simplemente quieran estar dentro del Kingdom Arena para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el perfil de ambos equipos y la historia de este enfrentamiento, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor forma de asegurarse el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Hilal vs Al Ittihad

HIL

HIL - Formulario

ALK
W1-2
ALK
W1-2
ALN
D1-1
NEO
W2-0
ALF
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ITT

ITT - Formulario

ALI
W1-3
ALS
L3-2
ALQ
L1-5
MAL
D2-2
ALJ
W1-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Al Hilal vs Al Ittihad: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al HilalEmpateAl Ittihad
2
1
2
1ª División
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
F
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
F
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
F
1ª División
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Al Hilal vs Al Ittihad

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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