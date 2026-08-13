Al Hilal recibe a Al Ittihad en el Kingdom Arena de Riad en uno de los partidos más esperados de la temporada de la Saudi Pro League, un enfrentamiento entre dos de los clubes más laureados del país que tiene su propia condición de Clásico. Al Hilal llega a este choque con la intención de resarcirse tras acabar subcampeón la temporada pasada, mientras que Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, viaja a Riad con el nuevo entrenador Jens Wissing al mando en busca de reconstruirse tras una campaña decepcionante.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 8 17 sept 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de StubHub, que ofrece opciones de asientos verificados para el Al Hilal vs Al Ittihad con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar por internet te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de los niveles oficiales de membresía del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de entradas de Al Hilal, aunque para un partido de esta magnitud, con dos de los clubes más exitosos y con mayor apoyo de la liga, las asignaciones oficiales tienden a agotarse con enorme rapidez una vez que salen a la venta, por lo general una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través del mercado secundario es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

Dada la calidad que habrá sobre el césped, desde los fichajes veraniegos de Al Hilal hasta la continua dependencia de Al Ittihad de Benzema, este Clásico apunta a ser una de las entradas más demandadas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

En líneas generales, las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, aunque es probable que los precios para un partido de esta magnitud estén muy por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 50 y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 y 1.500 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a sala y el catering, pueden superar los 1.500 SAR en partidos de alto perfil como este.

En el mercado secundario, como StubHub, las entradas disponibles más baratas para este partido ofrecen el mejor punto de acceso en términos de valor para los aficionados que simplemente quieran estar dentro del Kingdom Arena para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el perfil de ambos equipos y la historia de este enfrentamiento, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor forma de asegurarse el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Hilal vs Al Ittihad de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Hilal vs Al Ittihad

Al Hilal vs Al Ittihad: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Hilal vs Al Ittihad



