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1ª División
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Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Ahli vs Abha: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Ahli
Abha

El Al Ahli se enfrenta al Abha en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas.

Al-Ahli recibe al recién ascendido Abha en el King Abdullah Sports City en un partido que enfrenta al doble vigente campeón de la AFC Champions League Elite contra un club que regresa de inmediato a la máxima categoría. Al-Ahli afronta la nueva temporada bajo las órdenes de Marino Pusic, nombrado este verano tras la sorprendente salida de Matthias Jaissle para convertirse en entrenador del Newcastle United, mientras que Abha llega a Yeda después de haber ganado el título de la First Division para regresar directamente tras dos temporadas de ausencia de la Pro League.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club, incluidos los detalles del inicio, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de una membresía oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la propia aplicación de venta de entradas de Al-Ahli, WeBook, aunque normalmente solo se ponen a la venta entre 7 y 10 días antes del saque inicial y pueden agotarse rápido en el caso de un club con una de las asistencias medias más altas de la liga. Reservar con antelación a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento en lugar de arriesgarte a quedarte sin entrada cuando se acerque el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas de Al-Ahli varían en función de la categoría del asiento y la demanda, aunque hay opciones para ajustarse a distintos presupuestos para este partido.

  • Las entradas de admisión general suelen oscilar entre 30 SAR y 90 SAR.
  • Los asientos de categoría Gold y Silver, que ofrecen vistas premium desde la banda, suelen costar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • La hospitalidad VIP y VVIP, incluido el acceso a sala y catering, puede superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos que involucran a uno de los grandes clubes tradicionales del fútbol saudí, los precios pueden subir a medida que se acerque el día del partido, por lo que reservar con antelación a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio disponible más bajo.

Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ahli vs Abha

AHL

AHL - Formulario

ALK
W3-0
ALK
W1-4
RA
D2-2
VSC
L1-3
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ABH

ABH - Formulario

AHL
L5-1
ALK
W2-1
ALH
L2-1
ALT
L2-3
ALS
L2-2
Gol marcado (encajado)
8/13
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Al Ahli vs Abha: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al AhliEmpateAbha
2
1
2
1ª División
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
F
1ª División
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
6
F
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
F
1ª División
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
F
1ª División
Abha badge
Abha
ABH
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
F
13Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Al Ahli vs Abha

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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