Cómo conseguir entradas para Costa de Marfil vs. Noruega: precios de la ronda de 32 del Mundial, detalles del partido en Dallas, ofertas de última hora y más

En los dieciseisavos del Mundial 2026, Costa de Marfil y Noruega se miden en un duelo estelar en Texas.
Ambas terminaron segundas en sus grupos.
Los Elefantes hicieron historia al avanzar por primera vez a la fase eliminatoria tras ganar con claridad a Ecuador y Curazao y caer solo 2-1 ante Alemania.
Noruega, por su parte, brilló en el Grupo I con goleadas ante Irak y Senegal. El técnico Ståle Solbakken rotó a gran parte de su plantilla en el último partido contra Francia, reservando a Erling Haaland y Antonio Nusa para la fase eliminatoria.
¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Costa de Marfil y Noruega?
El duelo se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Costa de Marfil y Noruega?
Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya concluyeron.
Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, la disponibilidad de entradas directas es ahora mínima.
Lo esencial:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Costa de Marfil y Noruega?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Etapa / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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