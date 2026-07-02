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Cómo conseguir entradas para Colombia vs. Ghana: precios del Mundial, detalles del partido de la ronda de 32, ofertas de última hora y más

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Colombia se enfrentará a Ghana en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Colombia se mide a Ghana en octavos del Mundial 2026.

Los Cafeteros lideraron el exigente Grupo K y confirmaron su pase con un 0-0 ante Portugal, lo que los consagra como aspirantes en la fase eliminatoria.

Ahora se mide a una dinámica Ghana, que superó el exigente Grupo L y mantiene vivos sus sueños.

¿Cuándo se juega Colombia vs. Ghana?

El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri.

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Colombia y Ghana?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Colombia y Ghana?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Colombia vs. Ghana en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Colombia y Ghana

COL

COL - Formulario

COR
W3-1
JOR
W2-0
UZB
W1-3
COD
W1-0
POR
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GHA

GHA - Formulario

MEX
L2-0
WAL
D1-1
PAN
W1-0
ING
D0-0
CRO
L2-1
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Colombia vs. Ghana: historial reciente

Clasificación de Colombia contra Ghana

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